顛覆Z世代「反家庭」價值觀，誰說「女強人vs.全職主婦」只能二選一？美國保守派女性的逆風選擇：先結婚生子、再力拚事業

在美國年輕世代普遍推遲結婚生子的此刻，一股「先生小孩、再拚事業」的風潮卻在保守派女性之間迅速升溫。她們自稱正在翻轉前一代的成功模板，把人生切成不同「季節」：20多歲先結婚生子，30多歲再追職涯也不遲。《華爾街日報》訪問多位保守派網紅與青年行動者，發現越來越多年輕女性以自身經驗證明——提早當媽媽不等於放棄事業，而是在反家庭氛圍中重新奪回選擇權。

人生有季節：保守派年輕女性的「時序」

過去幾十年，女性的人生幾乎有標準流程：20多歲先在職場衝刺，等薪水穩定，再考慮成家。《華爾街日報》11月22日指出，這套模式讓女性得以取得高薪職位、進入以往由男性主導的領域，黃金工作年齡的女性勞動參與率衝上新高，但生育年齡也一路推遲，許多人選擇凍卵來延後壓力，甚至選擇不生。

但28歲的布朗（Isabel Brown）告訴《華爾街日報》，她不想等待。她去年結婚、今年生子，一邊育兒、一邊主持保守派媒體的《Daily Wire》Podcast，也代表查理・柯克（Charlie Kirk）共同創辦的青年組織「美國轉折點」（Turning Point）到校園演講，被視為保守派年輕女性的新代表。

查理・柯克過世後，他的遺孀艾莉卡・柯克（Erika Kirk）接手該組織，作為保守派年輕女性的代表，她強調：家庭擺第一，孩子優先。

布朗說，愈來愈多年輕人相信，若一開始就有家庭能共享成功，人生的意義會更加深刻。她與同齡女性用「人生的季節」形容這種節奏：家庭有家庭的季節，工作有工作的時段。這個用語來自《傳道書》3:1——凡事都有定期，天下萬務都有定時。

在她們眼中，女性不必落入兩種極端：成為留守家庭的「全職主婦」（tradwife），或工作至上的「女強人」（girlboss）。她們認為自己介於其間，有家庭也能有職涯，只是時序不同。

一項全美大型調查顯示，15年前，自由派與保守派女性的生育比例只差5個百分點；2024年，18～35歲自由派女性有75%無子女，保守派約40%。社會學者派瑞（Samuel Perry）指出，自由派傾向成為雙薪無孩的「頂克族」或選擇不生或少生，保守派則把育兒視為「完整人生」的一部分。

在出生率與結婚率下降的情況下，一些保守派更強調提早建立家庭，並相信母職與工作能並行。右派公共政策組織「獨立女性論壇」（Independent Women）主席盧卡斯（Carrie Lukas）說，若女性選擇在20多歲專心帶孩子，30多歲仍有充足時間發展一份有意義的職涯。

「女性可以擁有一切，但無法同時擁有」

10月在亞利桑那州舉辦的保守派大學女性會議上，演講者輪番提醒台下18到22歲的學生：教育與職涯固然重要，但不可犧牲婚姻與孩子。《評論區（The Comments Section）》Podcast主持人康拉德（Reagan Conrad）則呼籲年輕女性不要凍卵：「把卵子冰十年、只為了確保職涯完美，順序明顯出了問題。」

K.T.麥克法蘭（K.T. McFarland）也在台上分享自己的「人生時間表」。她34歲離開五角大廈公共事務工作、生了五個孩子，911事件之後又在50歲重返職場，曾任川普政府副國安顧問與《福斯新聞》分析師。

主辦單位「露絲保守女性中心（Clare Boothe Luce Center）」的主席貝格（Kimberly Begg）說，Z世代是「最孤獨的一代」，家庭變小、情感連結變脆弱，也因為她們聽過太多「信仰與家庭會拖累你」的謊言。

49歲的貝格坦言，自己早年擔任非營利組織總法律顧問、長期出差，讓五個孩子長期缺少母親陪伴，這讓她深感後悔。她記得其中一個女兒剛會打電話時，幾乎天天撥來，只為叫她回家。她決定辭職，是因為她每次出差都買給女兒、用來彌補自己缺席的「豆豆娃」（Beanie Babies），已經堆滿整間房。

離開職場五年，貝格寫了兩本書，並擔任非營利組織顧問。2024年加入露絲中心後，她把辦公時段提前到下午兩點結束，方便同事接孩子或處理家庭事務。她說，「家庭需要的是陪伴，調整工時讓我能陪孩子，又能投入工作。」”

她鼓勵年輕女性尋找後疫情時代更普及的彈性工作，雖然可能會影響薪資或升遷。她的建議簡單直接：「你可以擁有一切，但無法同時擁有。」

下一代的抉擇：家庭與職涯如何兼得？

21歲的大四生德馬斯（Grace De Mars）也參加了這場會議。她與高中男友剛訂婚，正在思考成為歷史老師的志向，能否與在20多歲成家的願望並存。她的母親39歲生下她，曾提醒她晚孕的辛苦，「我得想想什麼對家庭和孩子最好，尤其是當老師，不是打卡就能下班」。

28歲的沃特斯（Emma Waters）是保守智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的遠端政策分析師，她已育有兩個幼兒。決定生小孩時，她辭去快節奏、需要社交的工作，也推掉了心動的實體工作的機會，以便白天在家陪伴孩子。

「我愛工作，但我的首要任務是撫養孩子。」沃特斯說，「你可以全拿」的期待讓女性疲於奔命。她知道不是所有女性都能遠端工作，也並非所有家庭都能靠單薪生活，她提醒每個人的「季節」不同，不需將某人的選擇視為模板。

作為政策分析師，沃特斯希望政府在既有單親補助之外，也給已婚且工作的女性更多支持。她認為最需要調整的是文化，社會應該讓人們的工作更容易配合家庭，而非犧牲家庭去工作。「我們需要有更多社區支持，幫助年輕媽媽找到彈性的工作方式。」

身為保守派網紅的布朗（Isabel Brown）在IG、TikTok上累積兩百萬粉絲，她的追隨者多是年輕人。布朗經常發文說：「為什麼要晚婚晚育？婚姻與育兒並不會限制你的自由。」她在華盛頓的家中錄製《Daily Wire》、出差也帶著女兒同行。她的丈夫在川普政府工作，「我們兩人分擔育兒，哺乳除外。」布朗打趣地說。

布朗說，他們一家三口的生活與外界灌輸給年輕世代的「既定人生排序」截然不同。美國如今的反家庭風氣，讓許多人活得不快樂、也感受不到真正的滿足。她希望自己的選擇能提醒同齡人：人生有更多可能。

