顛覆Z世代「反家庭」價值觀，誰說「女強人vs.全職主婦」只能二選一？美國保守派女性的逆風選擇：先結婚生子、再力拚事業
在美國年輕世代普遍推遲結婚生子的此刻，一股「先生小孩、再拚事業」的風潮卻在保守派女性之間迅速升溫。她們自稱正在翻轉前一代的成功模板，把人生切成不同「季節」：20多歲先結婚生子，30多歲再追職涯也不遲。《華爾街日報》訪問多位保守派網紅與青年行動者，發現越來越多年輕女性以自身經驗證明——提早當媽媽不等於放棄事業，而是在反家庭氛圍中重新奪回選擇權。
人生有季節：保守派年輕女性的「時序」
過去幾十年，女性的人生幾乎有標準流程：20多歲先在職場衝刺，等薪水穩定，再考慮成家。《華爾街日報》11月22日指出，這套模式讓女性得以取得高薪職位、進入以往由男性主導的領域，黃金工作年齡的女性勞動參與率衝上新高，但生育年齡也一路推遲，許多人選擇凍卵來延後壓力，甚至選擇不生。
但28歲的布朗（Isabel Brown）告訴《華爾街日報》，她不想等待。她去年結婚、今年生子，一邊育兒、一邊主持保守派媒體的《Daily Wire》Podcast，也代表查理・柯克（Charlie Kirk）共同創辦的青年組織「美國轉折點」（Turning Point）到校園演講，被視為保守派年輕女性的新代表。
查理・柯克過世後，他的遺孀艾莉卡・柯克（Erika Kirk）接手該組織，作為保守派年輕女性的代表，她強調：家庭擺第一，孩子優先。
布朗說，愈來愈多年輕人相信，若一開始就有家庭能共享成功，人生的意義會更加深刻。她與同齡女性用「人生的季節」形容這種節奏：家庭有家庭的季節，工作有工作的時段。這個用語來自《傳道書》3:1——凡事都有定期，天下萬務都有定時。
在她們眼中，女性不必落入兩種極端：成為留守家庭的「全職主婦」（tradwife），或工作至上的「女強人」（girlboss）。她們認為自己介於其間，有家庭也能有職涯，只是時序不同。
一項全美大型調查顯示，15年前，自由派與保守派女性的生育比例只差5個百分點；2024年，18～35歲自由派女性有75%無子女，保守派約40%。社會學者派瑞（Samuel Perry）指出，自由派傾向成為雙薪無孩的「頂克族」或選擇不生或少生，保守派則把育兒視為「完整人生」的一部分。
在出生率與結婚率下降的情況下，一些保守派更強調提早建立家庭，並相信母職與工作能並行。右派公共政策組織「獨立女性論壇」（Independent Women）主席盧卡斯（Carrie Lukas）說，若女性選擇在20多歲專心帶孩子，30多歲仍有充足時間發展一份有意義的職涯。
「女性可以擁有一切，但無法同時擁有」
10月在亞利桑那州舉辦的保守派大學女性會議上，演講者輪番提醒台下18到22歲的學生：教育與職涯固然重要，但不可犧牲婚姻與孩子。《評論區（The Comments Section）》Podcast主持人康拉德（Reagan Conrad）則呼籲年輕女性不要凍卵：「把卵子冰十年、只為了確保職涯完美，順序明顯出了問題。」
K.T.麥克法蘭（K.T. McFarland）也在台上分享自己的「人生時間表」。她34歲離開五角大廈公共事務工作、生了五個孩子，911事件之後又在50歲重返職場，曾任川普政府副國安顧問與《福斯新聞》分析師。
主辦單位「露絲保守女性中心（Clare Boothe Luce Center）」的主席貝格（Kimberly Begg）說，Z世代是「最孤獨的一代」，家庭變小、情感連結變脆弱，也因為她們聽過太多「信仰與家庭會拖累你」的謊言。
49歲的貝格坦言，自己早年擔任非營利組織總法律顧問、長期出差，讓五個孩子長期缺少母親陪伴，這讓她深感後悔。她記得其中一個女兒剛會打電話時，幾乎天天撥來，只為叫她回家。她決定辭職，是因為她每次出差都買給女兒、用來彌補自己缺席的「豆豆娃」（Beanie Babies），已經堆滿整間房。
離開職場五年，貝格寫了兩本書，並擔任非營利組織顧問。2024年加入露絲中心後，她把辦公時段提前到下午兩點結束，方便同事接孩子或處理家庭事務。她說，「家庭需要的是陪伴，調整工時讓我能陪孩子，又能投入工作。」”
她鼓勵年輕女性尋找後疫情時代更普及的彈性工作，雖然可能會影響薪資或升遷。她的建議簡單直接：「你可以擁有一切，但無法同時擁有。」
下一代的抉擇：家庭與職涯如何兼得？
21歲的大四生德馬斯（Grace De Mars）也參加了這場會議。她與高中男友剛訂婚，正在思考成為歷史老師的志向，能否與在20多歲成家的願望並存。她的母親39歲生下她，曾提醒她晚孕的辛苦，「我得想想什麼對家庭和孩子最好，尤其是當老師，不是打卡就能下班」。
28歲的沃特斯（Emma Waters）是保守智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的遠端政策分析師，她已育有兩個幼兒。決定生小孩時，她辭去快節奏、需要社交的工作，也推掉了心動的實體工作的機會，以便白天在家陪伴孩子。
「我愛工作，但我的首要任務是撫養孩子。」沃特斯說，「你可以全拿」的期待讓女性疲於奔命。她知道不是所有女性都能遠端工作，也並非所有家庭都能靠單薪生活，她提醒每個人的「季節」不同，不需將某人的選擇視為模板。
作為政策分析師，沃特斯希望政府在既有單親補助之外，也給已婚且工作的女性更多支持。她認為最需要調整的是文化，社會應該讓人們的工作更容易配合家庭，而非犧牲家庭去工作。「我們需要有更多社區支持，幫助年輕媽媽找到彈性的工作方式。」
身為保守派網紅的布朗（Isabel Brown）在IG、TikTok上累積兩百萬粉絲，她的追隨者多是年輕人。布朗經常發文說：「為什麼要晚婚晚育？婚姻與育兒並不會限制你的自由。」她在華盛頓的家中錄製《Daily Wire》、出差也帶著女兒同行。她的丈夫在川普政府工作，「我們兩人分擔育兒，哺乳除外。」布朗打趣地說。
布朗說，他們一家三口的生活與外界灌輸給年輕世代的「既定人生排序」截然不同。美國如今的反家庭風氣，讓許多人活得不快樂、也感受不到真正的滿足。她希望自己的選擇能提醒同齡人：人生有更多可能。
更多風傳媒報導
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 9 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 6 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 20 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 4 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 6 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前