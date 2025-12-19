類公家單位誰最好？「1公司」被指錢多又爽 全場戰翻了

生活中心／朱祖儀報導

類公家機關的工作狀況掀起討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人都期望工作可以事少、錢多、離家近，近日網路上就流傳一張類公家單位的象限圖，分別有錢多、錢少、工作爽、工作操，共分成4個象限，其中中華電信被分到工作爽、錢多的位置，不少人都認同，不過台灣銀行也在同個象限，網友卻都吵翻，「哪裡爽？請移去另一邊。」

有網友在Threads分享一張象限圖，總共分成4個象限，其中「錢多、工作爽」的有中華電信、台灣銀行、土地銀行、台灣港務公司；「錢多、工作操」的包括高鐵與中鋼；「錢少、工作爽」的包括中油、台水、台糖、農會等；「錢少、工作操」的則是捷運、台鐵、郵局、台電等。

不少人看了很認同，「中華電信一生一次，不要不信」、「台鐵跳到中華電路過…這個表覺得有準到」、「台水路過，錢少已經是人盡皆知不需爭辯，但爽是真的」、「中鋼最慘吧，民營的制度還要背國營的業障」、「本公司台鐵實至名歸」、「看到這篇只是默默潸然淚下。」

有網友認為，台灣銀行算在錢少、工作操的象限內。（示意圖／資料照）

但有人反駁表示，「農會竟然這麼被低估」、「台電感覺要看單位跟部門，我看我朋友超級爽欸」、「中油一點都不爽…超操的」、「參考就好，很多都亂排。」其中台灣銀行該歸類在哪個象限掀起討論，「台銀到底哪裡爽？」、「台銀請他媽的移去左下角（錢少、工作操）。」

也有人感慨表示，「真正投身這些企業才會知道，好公司有屎缺、爛公司也會有肥缺」、「還是要看任職單位吧，不可能一間公司每個缺都是爽的」、「活到40歲的職場經驗告訴我，只要有背景，都好商量，不管什麼單位。」

