類公家單位「台銀錢多又爽」？網戰成一團 他曝殘酷真相

近日網路熱議一張類公家單位的定位圖，圖中將台鐵、郵局分到錢少工作操，錢最多的則是中華電信，而台灣銀行則被分到錢多又爽的地方。對此，大量類公家單位員工發起論戰，紛紛留言，「中華電信沒覺得有錢多」、「台銀哪裡爽？」但也有人直言，「爽是只有老人在爽，梯數不夠還想爽」。

原PO在Threads貼出一張象限圖，大量類公家單位都包含在其中，捷運、郵局、台鐵、台電都被分到工作操、錢又少的地方；台糖、農會則是工作爽錢少；高鐵、中鋼則在錢多工作操；最後台銀、台灣港務公司、中華電信則是錢多工作又爽，而在錢多方面，中華電信可以說是一騎絕塵。

對於這張圖，網友紛紛留言表示，「郵局櫃檯會很操？」、「台電錢不少欸」、「台銀請麻煩移到錢少工作操」、「台鐵跳到中華電路過，這個表覺得有準到」、「中鋼的確錢多又操」、「台糖小透明表示：輸在沒加班費」、「中華電信，一生一次，不要不信」、「台鐵也太慘」、「為啥一堆人要去考郵局」、「看到這篇只是默默潸然淚下」、「參考就好，很多都亂排」。

但也有人直言，「活到40歲的職場經驗告訴我，只要有背景，都好商量。不管什麼單位」、「真正投身這些企業才會知道，好公司有屎缺、爛公司也會有肥缺」、「爽是只有老人在爽，梯數不夠還想爽？」

