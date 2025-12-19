「類公家單位」工作爽錢又多？ 全場戰翻





人人都希望工作穩定輕鬆錢又多，有網友依「錢多、錢少」與「工作爽、工作操」標準，做出「類公家單位工作象限圖」，區分中油、台銀、中華電信、郵局等單位職缺，引發討論。

近期，有網友社群媒體Threads貼出一張「公家單位象限圖」，將中華電信、台灣銀行、土地銀行、台灣港務公司等「類公家單位」按照「錢多、錢少」與「工作爽、工作操」的程度分為四個象限。其中「錢多工作爽爽」的公家單位包括中華電信、台灣銀行、土地銀行、台灣港務公司；「錢少工作爽爽」的則有中油、台灣自來水公司、台灣菸酒公司、台糖、農會等；「錢多工作好操」的則有高鐵與中鋼；「錢少工作好操」捷運、郵局、台鐵、台電等。

此篇貼文吸引許多網友留言討論，有網友很認同這樣的分類：「中油大哥是真的爽」、「中華電信真的很爽，常常看到鄰居開工程車回家休息 」、「台鐵跳到中華電路過…這個表覺得有準到」、「我中油的，雖然工作也很辛苦，但某方面有點道理」、「台水路過，錢少已經是人盡皆知不需爭辯，但爽是真的」、「依這圖來看，最慘的是台鐵？錢少+工作操」，但也有網友提出不同意見：「中油派除非純辦公室文職，不然無論哪個現場都會有工安風險，要自己多加注意」、「台銀請麻煩移到左下角謝謝」、「參考就好，很多都亂排」。

不過也有網友認為，這樣的分類稍嫌籠統，認為薪資的多寡，除了看任職企業外，「年資」與「職務」也是一大關鍵，不能一概而論：「真正投身這些企業才會知道，好公司有屎缺，爛公司也會有肥缺」、「爽是只有老人在爽，梯數不夠還想爽？」、「活到40歲的職場經驗告訴我，只要有背景，都好商量，不管什麼單位」。

