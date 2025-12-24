類初選民調領先！民進黨選對會拍板 徵召綠委陳素月戰2026彰化縣長

民進黨選對會今拍板通過，提議徵召立委陳素月參選2026彰化縣長。（資料照片／翻攝陳素月臉書）

2026地方選戰提前開打，民進黨選對會今天（24日）拍板通過，提議徵召在「類初選」中民調領先的立委陳素月參選2026彰化縣長。對於同樣參與類初選民調，並質疑其公正性的前彰化市長邱建富傳出擬脫黨參選，與會人士證實，選對會上有討論此事，但民調中心資料都有彌封，候選人有疑慮都可以拆封檢驗，但邱到目前為止沒有到黨中央申請。

據民進黨發言人吳崢轉述，選對會今天開會確認協調及民調結果，選對會達成共識，將建議中執會提名陳素月參選彰化縣長選戰；吳崢透露，今天會中並未討論其他縣市。

廣告 廣告

據了解，民進黨原定今天下午報請中執會通過提名後將舉行記者會，考量上週五北捷發生重大工安事件，為表達黨對此事的重視與哀悼，決定延期到下週舉行。

另外，外傳民進黨基隆市長布局擬徵召議長童子瑋，據悉，民進黨內基本上已經定案，但仍有程序還沒走完，選度會還是要經過徵詢，相關人事要等到下週選對會才能拍板確認。



回到原文

更多鏡報報導

綠彰化縣長「類初選」民調出爐！陳素月領先笑開懷 4人都贏謝衣鳯

小橘書改版納恐攻應變？劉世芳：總預算還在立院、將極力爭取

藍白續擋總預算 林月琴憂生育給付PLUS、育嬰留停將告吹