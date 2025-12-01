類初選黨內互打？彰化縣長擬參選人邱建富、林世賢開槓

▲類初選黨內互打？彰化縣長擬參選人邱建富、林世賢「競選布條」開槓！（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長競選布條遭覆蓋事件持續延燒，擬參選人林世賢指稱，有心人士刻意將其布條覆蓋在前彰化市長邱建富的競選布條上，企圖製造爭議，強調已存證並研議報警追查幕後黑手；邱建富則反控受影響布條不只兩面，並批評對方以模糊焦點回應，做法將引發基層不滿。

彰化縣長擬參選人林世賢表示，維護公平參選，一直是本人及團隊的信念，我們堅持只有公平公正公開的參選，才能建構良好的法治環境。爾來，發現有心人士故意將本人布條覆蓋於邱建富前市長選舉布條上，刻意引起爭議，此絕非本人及團隊所為，係有心人士故意為之，居心叵測，並且鄭重籲請識者提供線索、錄影像等，一起合力揪出幕後黑手，大家共同維護公平公正公開的參選環境，建構優質的選風。

林世賢強調，掛了3800條競選布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？已請志工到場去拆掉，拆除時帶塑膠手套，而這兩張可疑的布條，並全程拍照錄影存證，必要時送到警察局檢測指紋，追查栽贓兇手！

對此，邱建富今日再度指控，指出民眾昨日明確回報，遭遮蔽的位置位於「北斗」，並非對手所稱的「溪湖」。從事實狀況來看，不攻自破，被影響的布條絕對不僅兩面，事證已相當明確，但對方至今不願承認，甚至指稱「有人居心叵測」，企圖轉移焦點，做法引發基層不滿。

邱建富表示，選舉應建立在公平競爭與相互尊重的基礎上，布條遭覆蓋是客觀事實，卻遲遲看不到對方負責任的態度，反而以模糊焦點方式回應，讓社會觀感受損。他呼籲林市長應儘速報警調查，「勿枉勿縱，不要讓外界誤以為事件遭到默許。」

邱建富亦指出，近日基層反應踴躍，「真正的民意就是站在自己這邊」，民心向背的趨勢明顯，越接近民調越能看得出來。他認為，正因如此，相關攻擊、小動作才會接連出現，但這些手法只會讓民眾更加反感。

邱建富強調，自己始終主張團結最為重要，但若持續以「網內互打」方式處理爭議，將僅讓支持者更加失望。他表示，事件至此不願再陷入口水攻防，「誰有風度、誰願意坦然面對錯誤，彰化縣民心裡都很清楚。」

邱建富最後呼籲，選舉應回到政策與願景討論，避免不必要的紛擾，讓彰化政治文化朝更成熟方向發展。