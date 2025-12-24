「類初選」民調領先 綠選對會建議徵召陳素月參選彰化縣長

地方積極備戰2026九合一大選，民進黨立委陳素月、黃秀芳及彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都表態爭取提名，民進黨選對會今（24）日建議中執會，徵召陳素月參選2026年彰化縣長。

民進黨彰化縣長參選提名搶破頭，包括陳素月、黃秀芳、林世賢及邱建富先前皆表達意願，4人最後採對比民調，以藍委謝衣鳯為假想敵，並在本月中執行電話內參民調。民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先。

綜合媒體報導指，民進黨選對會今日召開會議，民進黨發言人吳崢會後表示，選對會確認彰化縣徵召區的民調與協調結果，會中達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

另，民進黨原規劃今日下午召開提名記者會，但因北捷1219重大意外，黨中央考量當前氛圍不適合召開提名記者會，因此，記者會將順延到下週。

