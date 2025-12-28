類募兵！英國推「空檔年」計畫 給薪「體驗」軍旅、目標25歲以下年輕人

英國政府近期發布新聞稿，宣布將自 2026 年起推動「空檔年」計畫，招募年輕族群體驗軍旅生活並協助培養各項技能與領導能力。圖為英軍示意圖。 圖：翻攝自英國國防部Ｘ

[Newtalk新聞] 隨著美國逐漸將戰略重心轉向印太地區，越來越多歐洲國家開始強化自身軍備，面對隨時可能發生的地區衝突。英國軍方近期宣布參考澳洲的成功經驗，自 2026 年起實施「空檔年」計畫，以類似募兵的方式招募 25 歲以下的年輕族群，進行為期一年的代新實習與培訓，在讓年輕人體驗軍事生活的同時，培養該族群的技能與領導能力。

英國政府於 27 日透過官方網站發布新聞稿，宣布將自 2026 年起實施「空檔年」計畫，預估於 2026 年初招募約 150 志願者，參與為期一年的陸軍、皇家海軍與皇家空軍軍事訓練與培訓。該新聞稿表示，英國國防部方面希望逐漸擴大「空檔年」計畫的規模，預計每梯次招募最多 1000 名參與者。

該新聞稿指出，「空檔年」計畫將於 3 月正式啟動，為所有參與計畫的年輕人提供量身定製的培訓課程，並協助培養參與者所需的技能與素質、增進就業能力。該新聞稿強調，英國政府希望透過「空檔年」計畫，對就業方向迷茫的年輕群體提供解決問題、提升團隊合作與培育領導能力的機會。

該新聞稿稱，「空檔年」計畫是英國政府「全社會參與」國防方針的一部份，旨在重新拉進一般民眾與現役軍人間的距離，並增加公民對武裝部隊功能的認識。該新聞稿表示，「間隔年」計畫借鑒了澳洲國防軍同名計畫的成功經驗，希望能在英國國內取得與澳洲相似的成果。

針對即將實施的「空檔年」計畫，英國國防大臣約翰．希利( John Healy )認為，英國的國防正逐漸邁入一個新時代，「我們應該為年輕人創造新的機會，讓他們體驗並學習我們武裝部隊的各項工作」。希利也強調，相關計畫將重建社會與軍隊之間的聯繫，是英國政府推動全社會參與國家國防建設的重要政策之一。

該新聞稿也補充稱，除了培養年輕人的領導技能外，相關計畫亦能協助年輕人培養軍隊以外的職業技能，進一步增強英國的國家韌性，最後，該新聞稿強調，「空檔年」計畫初期將以試點的形式運行，並逐年擴大規模、提升服務能力，確保參與者能輕鬆體驗軍旅生活後，無須額外承擔後續的任何義務。

