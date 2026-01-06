類澱粉沉著症！老翁合併二尖瓣逆流

嘉義一名80多歲的患者何先生，罹患罕見的「類澱粉沉著症」，導致心臟功能肥厚和功能衰竭，還合併嚴重的二尖瓣逆流。何先生呼吸容易喘，還時常暈倒，更因為二尖瓣逆流，造成心衰竭肋膜積水反覆住院，大林慈濟醫院心臟內科醫師聯手，合作執行微創的「經導管二尖瓣夾合術」，術後患者症狀明顯改善。

術後恢復良好，80多歲的何先生二尖瓣逆流明顯改善，精神、食慾跟活動力都變好，還沒手術前呼吸容易喘，還常暈倒。

患者 何先生：「比較會喘，如果肺比較沒積水，就比較沒這麼喘。」

廣告 廣告

何先生的兒子：「他每次睡覺，平躺的時候，就會喘不過氣。」

何先生罹患罕見的「類澱粉沉著症」，這是一種浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損害，因為合併嚴重二尖瓣逆流，造成心衰竭、肋膜積水反覆住院。

大林慈院心臟內科醫師 簡振宇：「它是一些身體沒辦法代謝的蛋白質，那它沉積到心臟的組織，其實表現就會讓心臟變得比較肥厚。」

考量何先生年紀大，傳統開胸手術風險過高，醫療團隊採用微創的「經導管二尖瓣夾合術」，替他治療。

大林慈院心臟內科醫師 簡振宇：「從下腔靜脈，就是把一些導管，送到右心房 ，然後再穿過這個心房中膈，到左心房，在超音波的導引之下，我們去把這個逆流的瓣膜，最厲害的地方，去把它夾起來，去減少這個逆流。」

大林慈院心臟內科醫師 陳祈池：「第一位醫師他需要去操作，心臟超音波探頭，第二位醫師就是要去夾這個夾子，所以它(手術)至少一定要有兩個人。」

心臟內科三位醫師聯手，簡振宇醫師主導，陳祈池醫師擔任第一助手，李禎元醫師協助術中影像導引，順利完成手術，傷口小、恢復快，患者不適感大幅降低。

更多 大愛新聞 報導：

冬日懶洋洋？ 貧血危機不可不慎

夜寒露重難入眠 關懷街友送物資

