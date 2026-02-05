「類澱粉蛋白」堆積恐致失智！充足睡眠助大腦清除廢物

類澱粉蛋白是大腦正常代謝過程中產生的廢物，健康的大腦會在睡眠時透過清潔系統清除，但當清潔機制失效時就會開始堆積形成斑塊，長期熬夜、睡眠品質差、老化都可能導致清潔機制失效。

基隆長庚神經外科部主任陳品元說明，類澱粉蛋白堆積對腦部造成的四大危害。（示意圖／Pixabay）

基隆長庚神經外科部主任陳品元說明，類澱粉蛋白堆積對腦部造成的四大危害。首先是破壞神經細胞連結導致記憶力下降，類澱粉蛋白會破壞神經元之間的突觸，而突觸是神經細胞溝通的橋梁，負責傳遞記憶、思考、情緒等所有訊息。

其次是引發腦部慢性發炎加速神經退化。陳品元表示，類澱粉蛋白堆積會觸發大腦免疫反應，但這個發炎反應會失控變成慢性發炎，免疫細胞在清除類澱粉蛋白的過程中也會誤傷周圍的健康神經細胞。

第三項危害是干擾能量代謝讓腦細胞缺乏燃料。陳品元指出，大腦雖然只佔體重百分之二，卻消耗全身百分之二十的能量，神經細胞需要大量葡萄糖和氧氣才能正常運作，類澱粉蛋白會破壞神經細胞的粒線體，讓細胞無法有效產生能量。

類澱粉蛋白會破壞神經細胞的粒線體，讓細胞無法有效產生能量。（圖／Photo AC）

第四項危害則是促進tau蛋白纏結形成雙重打擊。陳品元說明，正常的tau蛋白負責維持神經細胞內部結構穩定，但當類澱粉蛋白堆積後會促使tau蛋白異常磷酸化，變成纏結的神經纖維糾結堵塞在神經細胞內部。

陳品元強調，類澱粉蛋白的堆積可以預防和延緩，最重要的三件事包括充足的深層睡眠讓大腦清潔系統運作、規律運動促進血液循環加速代謝，以及採取地中海飲食多吃魚類、蔬果、堅果、橄欖油以減少發炎。

