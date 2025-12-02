「類輔選」啟動？蕭美琴近日勤走訪新北.竹苗.台中

台北市 / 綜合報導

2026地方選舉倒數一年，民進黨緊鑼密鼓進行各縣市長提名工作，據了解「首位」輔選強棒副總統蕭美琴，近期增加許多地方行程，今(2)日也南下合體苗栗縣長參選人陳品安；而民進黨議員參選人雖然尚未底定，但因為黨規規定參選者應於就職日前一年辭去黨職，目前包含前組織部主任張志豪，和發言人卓冠廷、戴瑋姍都已經確定遞出辭呈。

副總統蕭美琴VS.民進黨苗栗縣長參選人陳品安說：「苗栗都是藝術家耶，對呀，苗栗都是大師，都是文化人。」和地方文史工作者暢聊藝術，副總統蕭美琴2日參訪苗栗文化據點，民進黨縣議員陳品安也緊跟在側，而綠營已經正式提名，由他參戰2026縣長選舉，這回蕭美琴南下苗栗頗有拉抬聲勢意味。

副總統蕭美琴說：「像品安，她也在過去我們地方創生，以及在地文史的保存，也跟大家一起在努力。」實際上蕭美琴11月中，也才和綠營新北市長候選人蘇巧慧合體，不只新北有「戰貓」身影，同樣是11月蕭美琴南下竹北，拉抬市長鄭朝方，已經確定提名何欣純的台中，蕭美琴也沒缺席，疑似已經啟動「類輔選」行程。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「她(蕭美琴)如果可以多來走走幫忙，當然對市長到議員的選舉，都會非常加分。」不同於綠營人選提前起跑，「藍白合」最晚明年3月，才談定2026協調提名機制，在藍營接棒人選未定下之前，綠營率先打出「大咖」牌，而地方議員選戰也開始準備。

民進黨前組織部主任張志豪，辭去黨職投入議員選戰，因為根據民進黨規，參選者應於就職日1年前辭職，除了張志豪外卓冠廷戴瑋姍，也已經確定遞出辭呈，全心投入選戰，從地方首長到議員席次，搶先布局就盼能拿下先機。

