類風濕性關節炎中西醫整合治療：中醫辨證分七型、穴位按摩助緩解

類風濕性關節炎屬於風濕免疫疾病，受侵犯的關節因為滑液膜組織增生，造成慢性、對稱性、變脆弱且破壞性的發炎性多關節炎。女性比男性多出三倍，盛行率隨年齡增加，最常在40-50歲發生，高峰期為50-70歲，與遺傳及環境因素相關（吸菸、暴露矽塵）。睿鳴堂中醫診所院長中醫師吳宛容表示症狀表現為不知不覺開始的單關節演變成多關節疼痛、腫脹及功能受損，典型部位包括近端指間關節、掌指關節、手腕、膝蓋、腳踝、蹠趾關節及頸椎，且剛起床時晨僵大於一小時。其他非典型症狀有低度發燒、體重減輕、身體不適。不只影響到關節，全身關節以外也會有症狀：皮膚、肺臟、心血管、血液、神經、眼睛、腎臟的廣泛影響。

吳宛容中醫師建議應及時接受西醫診斷及治療，建議可搭配中醫開中藥及針灸，調整體質及改善筋骨舒適度。目前已知，管理生活型態、篩檢血脂及血糖，可降低心血管病發症的風險。

吳宛容中醫師分享類風濕性關節炎在中醫屬於「痹症」的範圍。出現四隻疼痛，上肢或下肢的肌肉、關節疼痛的症狀。 《內經》涵蓋如「肢節痛」、「骨痛」、「手臂痛」、「腳下痛」、「腰股痛」等。 《傷寒論》、《金匱要略》記載載有「歷節痛」、 「四肢痛」、「骨節痛」。

1.風邪阻絡四肢疼痛

症狀：四肢關節遊走疼痛，痛無定處，以腕、肘、膝、踝等處為多見，關節屈伸不便。

中藥：祛風通絡止痛

2.寒邪阻絡四肢疼痛

症狀：四肢關節冷痛，痛處不移，怕冷，四肢冷，局部皮膚顏色不紅，遇冷加重，熱敷則痛減。

中藥：散寒利濕通絡止痛

3.濕邪阻絡四肢疼痛

症狀：關節酸楚疼痛，沉重或肌膚麻木不仁，日久則肌肉攣急、骨節變形。

中藥：祛濕通絡止痛

4.熱邪阻絡四肢疼痛

症狀：四肢關節疼痛，局部紅腫熱脹，兼有發熱、口渴、煩躁。

中藥：祛濕通絡止痛

5.濕熱阻絡四肢疼痛

症狀：關節紅腫，肌膚紅色結節，四隻睏重疼痛，小便赤濁。

中藥：清熱燥濕，通絡止痛

6.氣血虧虛四肢疼痛

症狀：關節痠痛，勞累後加重，肌肉瘦，面色蒼白，唇甲淡白無華，少氣懶言，疲倦，自汗，頭暈，怕風。

中藥：補氣血通絡止痛

7.肝腎虛四肢疼痛

症狀：筋骨弛緩或拘急、痠痛，頭目眩暈，爪甲枯脆，腰膝痠軟，耳鳴聽力減退，齒搖髮脫。

中藥：補肝腎通絡止痛

吳宛容 醫師分享穴位按摩及熱敷

每次按摩30秒，每天早晚按摩各5-10分鐘，熱敷40-45度每次10分鐘，促進循環。

手關節：八邪、陽池、後谿

腳關節：八風、解谿、血海、風市、陰陵泉、陽陵泉

頸椎：建議針灸或自行以40-45度熱敷後頸，促進循環

風池、天柱



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為類風濕性關節炎中西醫整合治療：中醫辨證分七型、穴位按摩助緩解