類風濕性關節炎「不痛不代表好」 專家提醒骨侵蝕可悄悄破壞關節
35歲張姓廚師十多年前被診斷出類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis, RA），經藥物治療後，發炎指數降至正常，也曾改用生物製劑治療，關節腫脹及疼痛大幅改善。多年來，他誤以為「不痛就沒事」，直到近期手腕出現疼痛症狀回診檢查時，醫師才發現其手腕骨頭已悄悄受損。幸好經評估改用另一款生物製劑，關節破壞才得以穩定。
類風濕性關節炎可透過藥物控制
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪指出，類風濕性關節炎雖無法完全治癒，但可透過長期用藥控制病情。他強調，許多病友誤以為只要不痛、發炎指數正常就代表病情穩定，然而發炎反應可能悄悄存在於關節滑膜中，即便血液檢查如CRP或ESR正常，關節破壞仍在進行。唯有透過影像檢查，如超音波或X光，才能及時發現骨侵蝕與關節破壞的程度。
黃柏豪以張先生為例指出，他的手部關節雖無明顯疼痛，但X光顯示關節內部已出現不可逆骨侵蝕，若忽視可能造成手部變形、無法正常握持器具，嚴重影響生活與工作品質。經改用新型生物製劑治療後，關節破壞才得到控制，目前張先生已恢復原本生活步調。
他提醒，類風濕性關節炎的最大隱憂並非疼痛，而是「關節破壞常在無聲無息中發生」，容易讓患者錯估病情。
專家建議：規則服藥＋定期回診
黃柏豪指出，對抗類風濕性關節炎的關鍵在於兩大原則：
1.規則服藥：不間斷使用疾病調節藥物（DMARDs），包括傳統藥物、生物製劑或標靶藥物，才能有效抑制病程發展。
2.定期回診與影像監控：透過超音波、X光檢查滑膜發炎或骨侵蝕狀況，補足血液檢查與肉眼難以察覺的變化。
不要自行停藥或延誤回診
黃柏豪呼籲，即使症狀改善，患者也不要自行停藥或延誤回診，醫師才能依照病情及時調整治療策略，例如從傳統藥物轉為生物製劑，或從一種生物製劑換至作用機轉不同的藥物。特別是從事需長時間使用手部工作的族群，更應注重關節保護與定期評估。
黃柏豪強調，「類風濕性關節炎是一場看不見的戰爭」，唯有掌握用藥與回診節奏，患者才能成為自己抗病的掌舵者，而非被動旁觀。
（記者李政純、圖片來源：motionelements）
