類鼻疽今年已70例「11人喪命」 醫示警：颱風、暴雨會將細菌沖刷出來
輕颱「鳳凰」雖還未登陸台灣，仍造成全台出現多地積淹水災情，疾管署就提醒，強風暴雨容易讓土壤及泥水中的病原菌暴露在地面上，民眾雨後清理家園時，如果不小心碰到汙水、汙泥，可能感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等病。
疾管署昨（11）日發布新聞稿指出，「鳳凰」颱風持續逼近，將為全台各地帶來豪大雨，民眾雨後清理家園時，如接觸汙水、汙泥，或因環境積水孳生病媒蚊，恐造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱、屈公病等傳染病疫情，請民眾務必做好防疫措施，遠離傳染病。
疾管署說明，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌等暴露於地面並更易傳播，除接觸傳播外，尚可能經由食入受汙染的水或吸入性感染，請民眾須將水煮沸後再飲用，清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴；糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀務必提高警覺並儘速就醫，即早診斷與治療。
疾管署統計，今年國內累計70例類鼻疽本土病例（含11例死亡），為歷年同期第3高，低於2024年（109例）及2005年（73例），以65歲以上（39例）和50～64歲（22例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（52例）為多，其次為台中市（10例）、屏東縣（4例）、台南市（3例）、宜蘭縣（1例）。
今年累計75例鉤端螺旋體病本土病例（含2例死亡），以50～64歲（28例）及25～49歲（22例）為主要年齡層，分布於17個縣市，以台中市（12例）為多，其次為新北市（11例）、屏東縣（11例）、高雄市（10例）及台南市（7例），其餘12個縣市介於1～5例。
根據《ETtoday新聞雲》報導，新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕表示，氣候變遷造成熱帶性疾病「北漂」，他與團隊以疾管署2015年至2024年的全國監測資料為基礎進行研究，比較類鼻疽疫情和氣溫、雨量、風速、地理環境等因素的關係，結果顯示，台灣於2024年共經歷4場颱風，7月強颱「凱米」過後確診數上升最顯著，高於10月強颱「康芮」過後的增幅，且當年總病例數更創下10年新高，並以高雄、台南最嚴重。
林千裕指出，經過分析發現，類鼻疽、鉤端螺旋體病例在颱風與暴雨後都有上升趨勢，但鉤端螺旋體和降雨相關更密切，而類鼻疽雖雨降雨也有相關，但和風速關聯性更強，當「10分鐘平均持續風速」愈大，愈容易觀察到類鼻疽案例增多。
研究團隊認為，鉤端螺旋體主要經由老鼠尿液污染水源，民眾若皮膚有傷口，或不慎喝下受污染的水，都可能遭到感染；而類鼻疽菌則潛伏於泥土深層，颱風、暴雨會把細菌沖刷出來，若再遇上強風，細菌更容易隨空氣飄散，進而侵襲人類呼吸道及肺部。
林千裕說，類鼻疽患者有7至8成是男性，可能與職業、宿主因素有關，包括男性較常從事農務、維修等戶外工作，也較多男性會喝酒、有糖尿病等等，會影響免疫力。
林千裕提醒，在颱風或暴雨後，民眾應避免涉水或在積水區活動，有傷口的人建議穿上雨鞋、長褲、戴手套及口罩，特別是糖尿病患者，因免疫功能較差，大雨後更應盡量減少外出。
