顧健康免費篩檢再加1 糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌納入公費篩檢

【記者 洪美滿／金門 報導】世界衛生組織指出，定期篩檢可有效降低多項疾病的風險，為了早期發現、早期治療，金門縣衛生局與各醫療院所攜手為照顧縣民健康而努力，提供多項免費篩檢，只要符合資格，就能定期檢查，替自己的健康多一分保障。115年起國健署將「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」納入公費篩檢項目，期民眾透過篩檢與健康生活型態，共同邁向健康「胃」來。

衛生局表示幽門螺旋桿菌不只和胃潰瘍、十二指腸潰瘍有關，也與胃部慢性發炎和胃癌有關聯，及早發現幽門螺旋桿菌可以及早治療，國健署自今年起將「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」正式納入公費篩檢項目，提供45至74歲民眾終身1次檢查，民眾可持健保卡至衛生福利部金門醫院、各衛生所、三大診所、吾家診所踴躍接受篩檢，檢測異常者可盡早接受除菌治療或進一步檢查，及早預防疾病發生。

衛生局提醒金門縣自費健康檢查自113年7月1日起補助30歲以上民眾每2年1次「碳-13尿素呼氣檢查」，本服務為自費健康檢查雙項胃篩3500元套餐檢查項目之一，合約院所為三大診所及台大中心診所，受檢者藉由呼氣測得碳十三含量，即可檢查是否受幽門螺旋桿菌感染，方便又迅速，民眾可善加利用。

衛生局呼籲，身體健康是一段「需要定期維護」的旅程，越早檢查、越早安心，我國針對國人另提供以下免費健康檢查：

一、子宮頸抹片檢查：25至29歲女性每3年1次；30歲以上女性每年1次，篩檢院所為衛生福利部金門醫院、各衛生所婦產科或抹片門診、李月娥婦產科診所。

二、人類乳突病毒(簡稱HPV)檢測：今年針對35歲(80年次)、45歲(70年次)、65歲(50年次)女性可篩檢1次，篩檢院所為衛生福利部金門醫院、各衛生所婦產科或抹片門診、李月娥婦產科診所。

三、乳房X光攝影檢查：40至74歲女性每2年1次，篩檢院所為衛生福利部金門醫院。

四、糞便潛血檢查:45至74歲民眾及40至44歲有大腸癌家族史每2年1次，篩檢院所為衛生福利部金門醫院、各衛生所、三大診所、吾家診所、台大中心診所、健康診所、陳水湖診所。

五、低劑量電腦斷層，篩檢院所為衛生福利部金門醫院，篩檢對象為：

1.肺癌家族史：40至74歲女性及45至74歲男性每2年1次。

2.重度吸菸史達20包-年：50至74歲民眾每2年1次。

（「包–年」的意思係指「每天吸的包數」乘「吸菸年數」，例：每天抽1包，抽了20年，稱為20包–年）。

六、口腔黏膜檢查：30歲以上有吸菸或嚼檳（含已戒）習慣者、18至29歲嚼檳(含已戒)原住民每2年1次，篩檢院所為衛生福利部金門醫院、各衛生所、陳耳鼻喉科診所、各牙科診所。

七、成人健檢：30至39歲民眾每5年1次；40至64歲民眾每3年1次；55歲以上原住民、35歲以上罹患小兒麻痺者及65歲以上民眾每年1次，檢查項目包括身體檢查、血液生化檢查、血糖、血脂、腎功能、肝功能、尿液檢查等。

八、B、C型肝炎篩檢：民國75年(含)以前出生至79歲民眾終身1次。

針對項次七成人健檢及項次八BC型肝炎篩檢院所為衛生福利部金門醫院、各衛生所、長庚林、李月娥、吾家、金城、安仁、健康、傅仰賢、三大、康橋、曾杏榕、陳水湖、安康、台大中心診所。

衛生局提醒民眾，藉由具實證研究的篩檢方法，可以有效的早期診斷、早期治療，提升治癒效益，還能減少疾病治療的花費，因此請符合篩檢資格的民眾，持健保卡到上述合約院所參與篩檢，為未來多留一份安心，定期檢查才是最好的禮物，讓我們一同顧健康，篩檢作伙來。（照片記者洪美滿翻攝）