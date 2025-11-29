顧健康要趁早 亞大醫院舉辦樂齡嘉年華揪阿公阿嬤一起動

亞大醫院副院長林志隆（右）與家醫科林益卿主任（左）提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖：亞大附醫提供）

為協助社區長者掌握自身健康狀況，並在老化過程中提早預防與治療疾病，亞洲大學附屬醫院今（29）日在霧峰區農會廣場，舉辦「樂齡老化暨健康促進嘉年華」，不少長者在家人的陪同下完成身體檢測、聽取健康講座，現場宛如一場結合醫療、運動與生活的健康節慶，院方強調，未來將持續走入社區，達到健康老化目標。

亞洲大學附屬醫院神經醫學中心副院長林志隆指出，根據內政部最新公布統計數據，全國人口數已連續21個月負成長，其中65歲以上人口數占全國人數高達19.8%，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數突破20%僅一步之遙，因此，如何活得長，更要活得好，已經是當下必須正視的問題，也是當下政府推動「國家希望工程」的重要目標之一。

廣告 廣告

林志隆表示，考量到部分長輩對自身身體變化不敏感，總認為不痛就不需要檢查，或者欠缺正確飲食及運動習慣，導致沒意識到身體狀況逐漸走下坡，因此，醫療團隊決定主動走進社區，提升長者的諮詢意願，以「動得輕鬆、吃得健康、檢得安心」為核心，積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，希望讓長者在輕鬆的環境中，接受正確的健康衛教資訊。

活動現場吸引許多民眾全家總動員出席，72歲林老先生原本自認平常能走能動，「應該沒什麼問題」，但在家屬鼓勵下，接受身體組成與骨質檢測後，發現肌肉量偏低且骨密度呈現警示值，他聽完醫師解說後才驚覺，自己長期久坐、鮮少運動的習慣已讓骨質與肌力默默流失，他笑說，被「抓」來檢查反而是好事，等回家之後要開始散步、早點睡、少吃宵夜。

另一位 68 歲張阿姨也因為近期常覺得疲倦、體重下降，以為只是睡不好，聽完講座後，也決定加入B、C型肝炎與糞便篩檢，確認是否肝臟或腸道拉警報，她表示，以前總認為「忍忍就會好」，但聽完醫護人員說明，才發現肝炎初期通常無症狀，而腸癌早期也常看不出端倪，感謝院方舉辦活動讓她能及早發現問題。

林志隆副院長強調，老化不可怕，可怕的是忽略老化帶來的警訊，包括肌力下降、骨質流失、慢性病控制不佳，都是隨著年齡變化必然面臨的挑戰，只要願意走出戶外運動、規律追蹤和調整飲食習慣，相信生活品質仍能維持良好水準。

主辦單位也邀請復健科物理治療師帶領「樂齡拉伸運動」，社區醫學中心護理師則以日常生活角度說明預防的重要性，提醒民眾久坐、睡眠不足、吃得太油或蔬果不足，都會讓身體在無聲中累積負擔，精神科醫師也特別提到，酒精成癮在部分長者中常被忽略，如果家中長輩出現情緒不穩、睡眠障礙或依賴酒精舒緩不適，都應及早就醫，中醫團隊則分享「順應季節、三餐規律、情緒平衡」的重要性，並鼓勵長者觀察身體的小變化。

主辦單位強調，希望透過嘉年華活動提醒每位長者與家屬正面看待老化問題，只要每天多走幾步、多補充水分、維持正常作息、定期檢查，也能讓老年生活依然精彩有活力，未來將持續走入社區，達到健康老化的目標。（張文祿報導）