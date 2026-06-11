顧問團接連爆爭議 綠營質疑柯志恩用人失當：酒駕累犯也能當市政顧問？

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蔡秉璁等綠營市議員候選人批柯志恩市政顧問團馮姓退休教授是酒駕累犯，與其主張並不一致。（圖／讀者提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單後，接連爆出爭議；繼某顧問遭質疑曾涉性騷擾風波後，又被爆出另一名顧問曾於一年內兩度酒駕肇事。民進黨高雄市議員及參選人接連發聲批評，質疑柯志恩高喊嚴懲酒駕，卻將酒駕再犯者納入顧問團，相關用人標準與審查機制令人質疑。

高雄市議員鄭孟洳表示，柯志恩日前才公開主張加重酒駕、毒駕刑責，然而公布的市政顧問團名單中，卻出現曾有酒駕再犯紀錄的人士，與其對外宣示的立場形成明顯落差。

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民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁指出，名列顧問團的馮姓退休副教授過去曾在白天酒駕肇事，酒測值高達0.894毫克，事後未記取教訓，數月後又在飲酒後駕車上路，再度觸法，最終遭撤銷緩起訴並被法院判刑。他質疑，柯志恩一方面倡議強化酒駕處罰，另一方面卻延攬酒駕累犯擔任顧問，難以向社會交代。

另一名議員參選人張以理也批評，柯志恩近期爭議不斷，從先前遭質疑考察行程與地方開發案人士往來，到如今顧問團成員背景問題接連被揭露，反映其團隊在用人及把關上存在明顯漏洞。

蔡秉璁進一步表示，柯志恩陣營近期已多次因文宣內容、民調爭議等事件受到外界質疑，如今連顧問團名單也引發討論，顯示團隊未能做好基本審查工作。他呼籲柯志恩將心力放在政策與市政規劃，而非陷入接二連三的人事風波。

罷韓團體「WeCare高雄」則指出，市政顧問團代表候選人的治理團隊與價值選擇，也是選民檢視其用人理念的重要依據。若明知相關人士具重大爭議仍納入顧問團，顯示判斷標準有問題；若事前未充分查核背景，則凸顯團隊把關能力不足。該團體並質疑，若酒駕累犯能成為重要顧問，柯志恩過去主張重罰酒駕累犯的立場是否仍具一致性，值得社會進一步檢驗。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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