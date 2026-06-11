顧問團爆出酒駕累犯爭議 張以理質疑：柯志恩是否支持酒駕？

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柯志恩質疑者要求說明顧問團遴選標準，強調市政團隊成員應具備良好社會形象與專業能力，避免爭議影響市民觀感。圖為柯志恩受訪回應媒體提問。（圖／周志龍攝）

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單，其中遭爆出有酒駕累犯人士列名，高雄市議員參選人張以理今（11）日提出質疑，認為柯志恩過去曾主張提高酒駕刑責，如今卻將酒駕累犯納入顧問團，立場前後矛盾，應向社會大眾說明清楚。

據了解，遭點名的馮姓男子為崑山科技大學公共關係暨廣告系退休副教授，曾任新黨政策會研究員，目前擔任民眾黨台灣新故鄉智庫協會理事，並曾於民國103年間在台南地區一年內兩度因酒駕遭警方查獲。

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張以理表示，看到柯志恩公布的首波市政顧問團名單中出現酒駕累犯，讓外界感到相當驚訝。他質疑，柯志恩究竟是對顧問團成員背景不夠了解，還是根本沒有仔細檢視名單內容。

張以理指出，柯志恩過去在立法院曾多次主張提高酒駕刑責，強調應以嚴格手段遏止酒駕行為，但如今顧問團卻出現酒駕累犯人士，難免讓社會質疑其標準是否一致。

張以理認為，市政顧問團肩負提供政策建議的重要角色，其成員的專業與社會形象都應受到檢驗。他呼籲柯志恩公開說明相關人選的遴選標準，以及是否認同酒駕累犯擔任市政顧問的適當性。

張以理強調，酒駕長期危害社會安全，任何政治人物都應以一致標準面對相關議題，而非一方面主張加重處罰，另一方面卻將酒駕累犯納入核心政策團隊，否則將難以取得市民信任。

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