顧失智母14年！媽「賴床摔倒」他失控殺人 非「長照悲歌」判關20年

許姓男子照顧中風失智母親14年，2023年底，他不滿媽媽不願起床、假摔倒，拿菜刀弒母後割頸自殘，但他沒事還騎腳踏車逃亡，途中傳訊妹妹「不會痛了」、「回來收屍」。一、二審認為，他正值壯年，且和他同住的大姊、外勞會分攤照顧責任，和一般「長照悲歌」狀況不同，不符合「情堪憫恕」要件，均重判20年。案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

調查指出，許母因失智及二度中風，平日活動須使用助行器，她和獨子許男、大女兒同住台南，許男主要負責照顧母親。不過，許男在2023年12月13日清晨到一樓臥室叫媽媽起床卻被拒，媽媽後來倒在地上，許男懷疑她是故意的，在情緒失控下，跑到廚房拿菜刀朝母親左胸猛刺3刀致死。

許男行兇後，他拿刀割頸但沒事，先用Line傳「不會痛了」訊息給小妹，後來騎腳踏車離開時，再度傳訊「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，隨後騎往產業道路旁的公墓再次拿刀劃手腕、頸部，意圖自殘。警方隨後趕到將他逮捕。

一審國民法官法庭認為，他有4次暴力犯罪前案、3次酒駕前科，過往並非守法公民，且他手段兇殘，犯後自殘推責，態度無悔意；此外，他並非獨自照顧母親，不是毫無選擇下犯案，加上有手足拒絕原諒他，因此重判20年。

他上訴二審，律師主張他14年來獨自照顧母親，無法自由離開和社交，導致他無法承受許母的性格巨變而情緒爆發，才決定與母親同生死。律師認為，本案和一般仇恨弒親的情況有明顯區別，法務部2023年間對於長照殺人案件也研議修法，本案符合「情輕法重」的情況，希望引用《刑法》第59條「情堪憫恕」條件予以減刑。

合議庭認為，許男雖然是母親的主要照顧者，但他與大姊同住，且2023年6月28日還聘請外勞擔任看護照料許母。二審根據外勞證述，認為外勞從許母早上6點多起床，直到晚上8點多睡覺為止，都一直幫忙照顧，許男顯然不是獨立照顧者。

合議庭認為，許男正值壯年，也沒有身體疾病導致他不能照顧母親的情況，而且如果他僅是認為母親賴床、故意跌倒，就一時情緒失控殺母3刀，這和一般「長照悲歌」的狀況顯然不同。

合議庭指，「長照悲歌」指的是照顧者可能貧病交迫，而且欠缺家庭支持系統只得勉力照顧親人，和許男情況不符，因此，原判決認為沒有本案不具備「犯罪情狀顯然可以憫恕」或「科以最低刑仍嫌過重」的情況，並沒有重大不合理之處。

至於許男主張量刑不當部分，合議庭認為，原判決對量刑判斷沒有顯著錯誤，二審尊重，據此駁回上訴。許男再上訴遭最高法院駁回，全案定讞。

