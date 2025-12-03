顧好腸胃 可避免肩背痠痛

花蓮慈濟醫院中醫部醫師龔彥綸表示，想要治好痠痛，可能得先從顧好「腸胃」開始！（花蓮慈濟醫院提供）

記者林中行∕花蓮報導

現代人久坐辦公室盯著電腦螢幕，下班低頭滑手機，「肩頸僵硬」、「腰痠背痛」幾乎成了全民通病。花蓮慈濟醫院中醫部醫師龔彥綸特地分享肩背痠痛卡卡自救錦囊妙招穴位按摩，更大膽提出：「想要治好痠痛，可能得先從顧好『腸胃』開始！」

慈濟醫院表示，曾擔任世界青年角力錦標賽中華隊隨隊醫師的龔彥綸，擁有豐富的運動醫學與傷科治療經驗。龔彥綸表示，中醫講究「整體觀」，以看待痠痛問題為例，必須同時考量「結構因素」與「體質因素」。

龔彥綸指出，「筋膜就像是一件包覆全身的緊身潛水衣。」當身體某個部位的筋膜因為姿勢不良而緊繃、沾黏時，就像潛水衣被拉扯變形，這股張力會透過筋膜線傳導，連帶影響到遠端的肌肉運作，造成牽一髮而動全身的疼痛連鎖反應，這時候可以透過鬆解橫向和縱向筋膜，讓痠痛得到有效舒緩。

龔彥綸表示，許多患有五十肩（肩周炎）的民眾，在天宗穴周圍常能摸到明顯的筋結，透過適度按壓鬆解，能通絡活血、止痛。此外，針對過度使用滑鼠、手機造成的「電腦手」，按壓手肘外側的「手三里穴」、手掌側邊的「後谿穴」及肘部的「少海穴」，都是緩解手臂緊繃的良方。

龔彥綸強調，「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」除了結構性的因素外，痠痛也跟體質有關，根據中醫理論，體內累積的風、寒、濕氣，是造成關節疼痛(痹症)的主因，這些內在環境失衡，常常和腸胃功能不佳相關。

龔彥綸指出，腸道是人體的第二個大腦，當腸道菌叢失衡，不僅影響情緒，更會誘發全身性的發炎反應，這些發炎物質隨著血液循環流動，就可能導致關節炎或加重肌肉痠痛。所謂「不通則痛，不榮則痛」，腸胃不好，氣血生成不足，筋骨得不到滋養，自然容易痠痛。這正好解釋了腸道與痠痛的神祕連結。