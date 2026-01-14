顧婕罹直腸癌4期...證實癌指數再飆升 已預立醫療「放棄急救」

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲「整型天后」顧婕罹患大腸直腸癌第4期，癌細胞已轉移至肝臟與肺部，近年持續接受治療。沒想到，顧婕近日親自透露癌指數再度攀升，數值高到讓她自嘲「比101還高」，目前僅能以口服化療藥控制病情，同時也已完成預立醫療決定，選擇放棄插管與急救，坦言已為最壞情況做好準備。

顧婕今(14日)上午在臉書分享近況，表示在醫師與友人建議下，決定同時採取主流醫學與輔助方式抗癌，「該吃的藥不能少，該做的治療也不能放棄」，並曬出整盒口服化療藥。她也進一步透露，目前身體仍有發炎狀況、癌指數偏高，但體力與食慾尚可，睡眠品質也不差，會持續配合治療控制病情。

事實上，顧婕過去曾坦言自己並非害怕化療副作用，而是擔心治療後身體過度虛弱，反而失去繼續生活的動力。然而，在抗癌成功的唐玲勸說下，顧婕重新調整心態選擇配合治療，也提前完成預立醫療決定，清楚表明放棄插管與急救，希望在人生最後一段路，能依照自己的意願、有尊嚴地走完。

顧婕罹直腸癌4期，昨日仍現身曹西平的靈堂致意，她難掩激動情緒當眾潰堤。(組合照，記者陳奕全攝)

力抗癌魔的同時，顧婕昨日也現身曹西平的靈堂致意，談起好友噩耗仍難掩激動情緒當眾潰堤，她回憶2人曾因信仰不同而失去聯繫，原本想探望卻未能見面，如今得知曹西平是在睡夢中安詳離世，她一方面感到遺憾，一方面也認為這是「沒有痛苦的福氣」，促使她更正視生死課題。

