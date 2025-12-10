顧婕「罹患直腸癌四期」 抗病一年曝喜訊

顧婕斜槓成為立新美學公關長。（顧婕提供）

「整型女王」顧婕去年才證實罹患直腸癌四期，又在肝部分發現陰影，經過手術後仍樂觀的抗癌。她罹癌後沒有自怨自艾，反而積極尋求各種可能，近日採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值。她今（10日）分享好消息，斜槓成為立新美學診所的公關長，睽違3年辦「顧盼生姿」紅酒鑑賞會，生活相當充實。

顧婕透露，她過去幾年都在辦生日趴，之前大概一年辦一次紅酒鑑賞會，這次辦紅酒鑑賞會主要是感謝張光正醫師：「他幫我做拉皮，重拾年輕的臉龐，我自己身材也維持得很好，除了有氧瑜珈，還要做大禮拜，這是密宗的五體投地健身方式，活絡氣血循環，比有氧還要強。」

廣告 廣告

顧婕（右）與張光正院長。（顧婕提供）

顧婕提到目前的抗癌狀況，除了採中西醫治療，也會到廈門看心靈療癒展，「現場有心靈療癒老師幫我上課，農曆過年後，還要跟流體畫老師學畫，生活要正面要有活力，看事情就比較開朗，生病後不是單純肉體的問題，是身心靈的問題，心理狀態很重要，心靈正面的人，就有百分之30的治癒機會」。她也提到過年計畫，笑言往年都想到各處去旅遊，但今年想待在家唱唱歌，不想在外面人擠人。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞

MLB》暖男大谷捐鉅款 助隊友母抗癌

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議