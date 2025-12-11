顧客傻眼！Autoreserve訂位頻傳失敗 餐廳：沒有合作

民眾透過平台訂位頻傳失敗，部分餐廳業者表示沒合作。（圖／Autoreserve官網）

現今不少民眾都會透過網路訂位，最常用的路徑就是從GOOGLE地標的訂位連結，沒想到，有民眾點了之後，連到訂位平台Autoreserve，已經付了預訂費，致電業者卻被告知沒有訂位資訊，餐廳回應根本沒跟平台合作，網路上大批民眾都有相同遭遇。

許多人習慣透過Google地標的訂位連結預約餐廳，但這種便利方式卻可能暗藏風險。有消費者點擊Google地標上的連結後，被導向訂位平台Autoreserve，完成時間和套餐選擇並支付預訂費用後，致電餐廳確認卻被告知完全沒有收到任何訂位資訊。面對這種情況，消費者只能向平台反映問題，但退款時間與可能性都無法確定。

對此情況，部分消費者表示，他們更傾向使用自己熟悉的平台或直接電話訂位，認為電話訂位可以更直接地與餐廳確認預約成功與否。這種謹慎態度在面對新興訂位平台時尤為重要。

值得注意的是，從北到南的多家知名餐廳已經發布聲明，強調他們從未與Autoreserve平台合作，並警告消費者小心避免被詐騙，特別是不要預先付款。Autoreserve平台聲稱透過AI機器人代訂全球餐廳，只需三個簡單步驟就能完成訂位。

多家餐廳紛紛發聲明沒有合作，提醒民眾勿上當。（圖／餐廳社群）

高雄市政府主任消保官殷茂乾表示，若平台未經業者授權或合作協議便提供訂位服務，責任應由訂位平台承擔。他建議消費者若遇到爭議無法解決，可向市府消費者服務中心提出申訴。

這個問題不僅影響消費者，也讓餐廳業者苦不堪言。據了解，Google地標上的連結可以被任何人編輯，且需經官方而非店家審核，業者無法自行刪除這些連結，只能透過申訴處理。這導致Autoreserve平台能持續「寄生」在Google地標上，使更多消費者誤按連結並可能面臨訂位詐騙的風險。

