顧客受夠被當盤子？為提振買氣 去年高達40%精品降價出售

在2025年，多達40%的奢侈品折價出售，反映精品價格歷經多年上漲後，價格與價值的天平已失衡，消費者開始質疑是否值得花大筆金錢購入這些商品，進而衝擊產業獲利。

英國金融時報（FT）報導，鑒於鞋子、手提包等精品的買氣減弱，業者擴大促銷；根據顧問業者貝恩（Bain）、以及義大利精品產業公會Altagamma，去年約有35%–40%的精品降價出售，較十年前增加至少5個百分點。貝恩指出，精品業者對產品打折，利潤率預料降至大約15%–16%，寫下新冠疫情時期除外的15年新低。

貝恩與Altagamma表示，愈來愈多消費者轉往暢貨中心（Outlet）購買精品，而非在精品門市以原價購入。儘管精品業自家專賣店也進行打折，但大品牌較少這麼做。

貝恩全球精品主管達皮吉歐（Claudia D'Arpizio）表示：「消費者愈來愈不願支付原價，與其說是為了省錢，更多的是明確反映價格與價值的天平已失衡。」

達皮吉歐表示，精品集團在後疫情時代的榮景大幅漲價，許多精品的價格已達2019年的1.5倍至1.7倍，同時熱門新品的數量也減少。

去年折扣幅度擴大，已構成精品業的挑戰，精品大廠正減少在批發、折扣銷售通路等管道鋪貨，以控制產品價格與觀感。

為因應買氣減弱，精品業龍頭路易威登酩軒（LVMH）已縮減行銷支出、調降差旅預算、同時關閉業績不佳的門市，主要集中在中國大陸。

由於近年表現低迷，開雲（Kering）正整頓旗下品牌，新任執行長梅奧（Luca De Meo）也推動削減成本，並縮減零售網路。另據知情人士透露，香奈兒（Chanel）也已在2025年降低行銷費用，並縮減在中國大陸的招聘。

不過，中國大陸精品市場在歷經近兩年的不景氣後，已浮現回穩跡象。珠寶，以及旅遊、上館子等體驗的銷售額，也相對持穩。

達皮吉歐指出：「在購物熱潮後，追求體驗與感受（的消費）已成精品銷售成長的主力。」

