顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回

餐廳珍藏多年的海象陰莖骨遭竊，監視器拍下嫌犯身影。（圖／翻攝自FB，Mia Panella）

美國紐澤西州卡姆登市（Camden）知名餐廳「Donkey’s Place」近期發生一起離奇失竊事件，餐廳長年珍藏的海象陰莖骨標本遭顧客偷走。餐廳老闆與員工透過社交媒體發出協尋呼籲，希望能找回這件珍藏數十年的展示品，但不打算對涉案者採取法律行動。

Donkey’s Place店內展示眾多奇特收藏，失竊物品為話題之一。（圖／翻攝自FB，Mia Panella）

根據《紐約郵報》等外媒報導，這起失竊事件發生於12月30日深夜。據餐廳人員指出，一組三名男子在店內飲用數小時後，向員工索看展示在吧台後方的海象陰莖骨。在員工短暫離開現場處理事務後，其中一名男子趁機將標本拿走並離開。監視器畫面顯示，該名男子蓄有鬍鬚、手持雞尾酒，離開時露出笑容並拿著該物件。

隔日，一名當班女員工在社交媒體上分享相關影片，希望借助網友協助找回失物。她說：「我根本不敢相信他會這麼做！如果偷東西的人看到這個影片，請把它還回來，沒有它一切都不一樣了。」

餐廳老闆路卡斯（Lucas）表示，店方已取得涉案男子的畫面圖像，但不確定對方是否仍在當地。他強調，雖然這件藏品對店內具有象徵與情感價值，但餐廳並不打算提起刑事指控，只希望能夠早日物歸原主，「我們只希望這件東西被還回來。」

根據報導，「Donkey’s Place」是當地歷史悠久的經典餐飲店，曾被知名料理節目主持人安東尼·波登（Anthony Bourdain）盛讚為區域內優質的起士牛肉堡餐廳。餐廳內除食物外，也展示多項特色藏品，包括巨齒鯊牙和本次失竊的海象陰莖骨，成為客人交談的話題之一。目前餐廳已呼籲有相關線索者透過社交媒體或其他管道協助提供訊息，希望能讓這件別具特色的展示品回到原位。

餐廳員工透過社群平台呼籲歸還失竊標本，強調不會提告。（圖／翻攝自X，@NBCPhiladelphia）

