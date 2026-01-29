顧客換貨不成大鬧鳳梨酥名店！ 小編神改編po網暴紅

台北市 / 綜合報導

台北有名的鳳梨酥名店，一名顧客想退換被拒絕，竟在店內大鬧，把桌上的日曆跟文具都拍掉，還踢飛購物盤，差點打到其他客人。

但這家鳳梨酥名店EQ不錯，粉專小編把整起事件改編成「武林故事」，提醒消費者，別因為一時衝動，就拿出自己的「武林絕學」，為健康著想，如控制不了情緒，請洽各地[華佗商鋪]抓藥。這樣的內容瞬間在網路上引發共鳴，網友歪樓,直言「小編也是-武林奇才」。

