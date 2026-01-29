顧客換貨不成怒踹盤！佳德鳳梨酥小編撰「武俠文」爆紅

台北市知名糕餅店「佳德鳳梨酥」近日發生消費糾紛，一名顧客因換貨不成以「天殘腳」踹飛購物盤，還用手拍掉桌上的物品。事後，店家小編將整起事件撰寫成「武林故事」，在網路上引發眾人討論，直呼「被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才啊！」

一名顧客因換貨遭拒絕當場怒踹盤子。（圖／翻攝自佳德鳳梨酥臉書）

佳德鳳梨酥小編在臉書發文寫道，為了保障所有客人的權益，本店對「售出後恕不退換」這條門規堅持多年，從未動搖。不過，日前有一名被小編稱為「天殘」的顧客在店內購入一盒鳳梨酥，卻又重返店內想要換貨，店員告知除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。

沒想到，該顧客當場惱羞，小編形容對方「天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。憤恨離去之際，又見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項」。

小編接著說道，「見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有），當追出門外時， 雨夜下只見電光一閃，天殘踢完頭也不回，奔向南京三民驛站。」

小編將事件過程撰寫成「武林小說」意外爆紅。（圖／翻攝自佳德鳳梨酥臉書）

小編呼籲顧客，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人。「近來衙門捕快事務繁忙，連特務阿北用過的茶具都塵封多時，真的不需要你再替他們增加追捕經驗。江湖很大，規矩不多，但不可退貨這一條，請各位高手千萬記住。」

貼文發布後，許多網友紛紛大讚小編文筆，「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」、「佳德怎麼這麼優秀，下次要買一盒來，邊吃邊拜讀你們的小說了」、「小編加雞腿，跪求下一章」、「不看武俠小說的我，這篇我卻看完了」、「小編不是中文系畢業就是金庸、古龍小說迷吧」、「原來高手在佳德」。

