顧客早餐店問一句「ven」 豬排蛋餅意外掀口音大戰

兩岸中文用字與讀音有差異，近日網上一則影片爆紅，一名大陸人在早餐店詢問有沒有人要吃蛋餅，把「問」字讀作「ven」，引發台灣網友討論和取笑。對此，有大陸網友回文反駁，甚至嗆「台灣腔才滑稽」，意外掀起兩岸口音大戰。

一名網友去年10月在Threads分享影片，內容是在早餐店遇到一名大陸人，對方大聲說「我再ven（問）一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅。」影片吸引上千萬人瀏覽，31萬人點讚討論，至今討論熱度不減。

近日一名大陸網友在Threads上發文表示，普通話中「問」的發音為「wen」，根本不存在「ven」這個讀音，批評台灣網友取笑特定口音不妥，並反嗆台灣腔很滑稽。

貼文引起台灣網友反彈，不少人指出，台灣腔常被大陸人討論甚至取笑，如今只是角色互換而已。有人更戲謔留言「我們ven一下就崩潰」、「既然不存在ven這個說法，為什麼微信轉帳是『V』我50，不是『W』我50呢？」不過，也有網友持中立意見，認為不同地區口音差異正常，將此過度放大，甚至批評他人發音，其實不太妥當。

過去在小紅書上，也有大陸網友討論普通話的 W 音是否應改為 V，「文」到底該讀作「wen」還是「ven」，當時兩派說法爭論不休。微博上也有人表示，為了「問」字的讀音大吵一架有些無聊，畢竟「wen」和「ven」聽起來差不多，習慣怎麼念，很可能與方言背景有關。

