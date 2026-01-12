顧客連續買手搖2個月！店員順口1句掰了客人 一票人懂：超忌諱

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有手搖飲業者透露，曾有顧客連續2個月消費同一款品項，某天店員隨口問一句話，竟從此不見該客上門。而貼文一出，也釣出一票人直呼店家這樣是犯大忌。

一間手搖飲業者在threads發文表示，曾經有個客人幾乎每天來，並點一樣的品項持續2個月左右，直到有一天，店員問「一樣嗎？」便從此沒再看過這名顧客上門。

貼文一出，引起熱烈討論，不少人紛紛表示，變熟是多數I人的大忌，「真的不要問啊～有些客人很希望他可以隱形到你不會注意他，我都把自己當健忘症，每天都假裝第一天看過他」、「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「真的別問，當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」、「你很久沒來了耶！超級禁語」、「我也會這樣，還有每次去探新店，東西好吃但老闆太熱情也會被我列為拒絕往來戶」、「我會消失一陣子，超討厭被認，出去吃飯買飯就是想放空自閉」、「常跟友人一起去吃的日本料理店，有一次先到，朋友遲到，店員大姐直接說，你們吵架嗎⋯⋯⋯⋯再也沒有去」、「如果東西真的太好吃，沉澱了半個月後再去一次，老闆問怎麼最近都沒來？抱歉，這輩子都不會再去了」。

不過也有人認為，「我是I人，如果不是過分熱情的老闆，被記住點餐的喜好其實是蠻開心的。所以這真的蠻看人的」、「其實這就很兩難，有的客人就會覺得你記得他～而且有留意他的喜好感到被尊重，會有vip的感覺」、「如果是我，我會覺得很溫暖，被記住ㄟ。我以前做飲料店，有些熟客真的是熟到他剛下車比個1，我就說：好」。

