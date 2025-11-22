顧慮小孩成長環境！他猶豫是否該「從中山搬到天母」 網點1關鍵：看你願不願意犧牲
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
房價不斷攀升，許多家庭在買房時，不僅要考慮通勤距離、生活機能，也會把「小孩成長環境」視為重要因素，買在不同區域，生活氛圍可能截然不同。近日，有網友發文表示，他在中山區已擁有自住房，但有了孩子後他開始猶豫是否該搬到天母。對此，有網友認為「天母環境不錯，不過考量每天通勤多出來的時間，未必划算」。
一名網友日前在PTT上以「中山區與天母換屋考量」為題發文指出，他幾年前以總價約5000萬元購入中山區的新大樓，生活機能佳、捷運通勤方便，但位置緊鄰林森北路。當時尚未考慮小孩，因此覺得市區便利就是最大優勢，但如今有了小孩，他開始擔憂該區的氛圍是否適合小孩成長，直言「畢竟周邊出入是有一些酒店的氛圍」。
原PO也透露，近期把目光放在天母一帶，因為若以7000多萬元的預算來看，天母房屋坪數更大、居住環境寧靜，整體「坪效」比其他台北市中心區域更高。不過天母交通相對不便，而他與太太都在信義區上班，若搬家恐怕會增加大量通勤時間，使夫妻兩人十分猶豫，因此詢問網友們，「有沒有人有類似的換屋經驗或建議呢？」
貼文曝光後，網友們看法分歧，有人力推天母，「小孩環境真的差很多天母居住氛圍、街坊我覺得真的有差，兩邊我都住過 ，尤其有小孩天母大勝」、「小孩大一點之後還是會走路出門，再大會自己出門，周邊小環境絕對有影響」、「天母真的住過才知道好處在哪，那個氛圍是加分的」、「住過天母一定終身熱愛天母，悠閒的感覺比較像一個過生活的地方，附近綠地跟後山放假時完全可以放鬆」。
但也有不少人認為通勤時間更重要，「天母環境不錯，不過考量每天通勤多出來的時間，未必划算」、「天母比較適合不用進市區的人」、「如果你要正常時間上下班的話，天母到信義稍微辛苦，天母是真的環境不錯就是了，看你自己願不願意犧牲」、「為了小孩7000找中正大安好的多，天母交通真的太不ok了，有家庭的別浪費時間在通勤上」。
