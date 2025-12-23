顧漫IP年末爆款！陸劇《驕陽似我》宋威龍×趙今麥「傘下額頭吻」純慾天花板





趙今麥、宋威龍主演的陸劇《驕陽似我》12月22日開播。該劇不僅「未播先火」，騰訊站內預約量更強勢突破300萬大關，刷新現偶劇紀錄，並連續4天霸榜德塔文待播劇景氣指數TOP1，CP 超話月增粉高達50萬，此劇改編自「言情天后」顧漫經典同名小說的作品，正以橫掃之勢預定2025年末最後一部純愛爆款作品。

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦1.

顧漫IP年末爆款

圖片來源：weibo@驕陽似我

顧漫的名字在陸劇圈就是「品質與流量」的保證。從早期的《杉杉來吃》、虐戀經典《何以笙簫默》，到引發全民電競熱潮的《微微一笑很傾城》與《你是我的榮耀》，每一部都是現象級爆款。作為顧漫筆下最具分量的作品之一，《驕陽似我》延續她一貫細膩溫暖的風格，結合了校園遺憾與職場救贖，這部年末壓軸之作無疑將再次掀起「全網追劇」的盛況！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦2.

從校園到職場

圖片來源：weibo@驕陽似我

劇情採取雙線敘事，巧妙穿插校園時期的暗戀遺憾與職場重逢後的成熟愛戀。「聶曦光」在告別對「莊序」卑微的校園暗戀後，於職場遇到因意外被迫告別手術台，進而轉行光伏行業的外科醫生「林嶼森」。林嶼森毫無保留的愛與支持讓她釋懷了年少的錯過與遺憾，兩人收穫愛情與友情、實現夢想與成長，一部從校園到職場的都市愛情故事！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦3.

趙今麥

圖片來源：weibo@驕陽似我

趙今麥飾演聶曦光，身為光伏企業家族繼承人，她在校園時期低調且純真，對商學才子莊序懷有細膩卻未獲回應的暗戀，這段經歷成為她青春的烙印。進入職場後，趙今麥將角色從活潑開朗轉變為堅韌獨立的層次感詮釋得淋漓盡致。她不再是那個卑微追逐背影的小女孩，而是學會認清內心、勇敢追求雙向奔赴的職業女性，完美體現了女性在愛情與事業中的自我覺醒！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦4.

宋威龍

圖片來源：weibo@驕陽似我

宋威龍飾演林嶼森，被譽為「驕陽」般的存在，曾是意氣風發的外科醫生，卻因車禍告別醫壇接管家族事業。外表看似冷峻克制、氣勢折服眾人，內心卻極度風趣體貼。他對聶曦光的愛是平等且尊重的，默默守護多年，甚至獨自承擔過往的傷痛。宋威龍用極具張力的演技，詮釋了這位成熟男性的溫柔內核，成為女主生命中真正的救贖者，滿足了觀眾對「完美理想型」的所有幻想！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦5.

賴偉明

圖片來源：weibo@驕陽似我

賴偉明飾演莊序，是聶曦光校園時期的暗戀對象。身為清寒孤傲的學霸，他因家境自卑而性格矛盾，即便被聶曦光的溫暖吸引，卻總是刻意疏離並用冷嘲熱諷掩飾心動。他試圖透過進入頂尖投行、回饋母校來證明自己配得上愛情，卻因行動的滯後與過剩的自尊，最終將愛人推遠，展現了階級差距下錯位的青春愛戀！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦6.

完顏陣容與戲骨配角群

圖片來源：weibo@驕陽似我

圖片來源：weibo@驕陽似我

《臨江仙》林依輪飾演曦光舅舅姜平，《子夜歸》范詩然飾演曦光閨蜜兼同事殷潔、《似錦》白冰可飾演莊序青梅竹馬葉容、《軒轅劍之天之痕》吳啓華飾演曦光父親聶程遠、《柳舟記》童蕾飾演盛唯愛、《與晉長安》孔令美飾演沈舒等。劇組主打「完顏現偶」概念，賴偉明、白冰可等新生代配角均以高顏值亮相！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦7.

純欲天花板「傘下額頭吻」

圖片來源：weibo@驕陽似我

預告涵蓋傘下吻、車內吻、窗邊吻、雪中吻、手指吻等近 10 種形式。其中「10秒3段吻戲」的剪輯引發觀眾熱議，而「雨夜傘下吻」的光影氛圍獲評純欲天花板。吻戲設計呼應劇情脈絡，從校園暗戀的悸動到職場救贖的相依，宋威龍輕吻趙今麥後腦勺的動作更全網走紅。這種髮絲輕觸而非脣部特寫的視角，傳遞了「小心翼翼的愛」，被讚為「甜而不膩的浪漫天花板」

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦8.

宋威龍即興設計名場面

圖片來源：weibo@驕陽似我

在拍攝過程中，宋威龍對角色的深度理解創造了許多驚喜。路透中瘋傳的「大衣抱」場景，竟是由宋威龍現場構思。他因擔心趙今麥受寒，自然地將她裹入自己的大衣中，並貼心地屈膝調整高度，這份溫柔被讚「吃透了林嶼森的靈魂」。此外，劇中林嶼森在雪夜拾級而上的救場橋段，也被視為向《微微一笑很傾城》肖奈雨中撐傘致敬，兩者皆以無聲的守護展現了 BG 劇的治癒天花板！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦9.

紅白玫瑰式雄競修羅場

圖片來源：weibo@驕陽似我

劇中呈現「紅白玫瑰」式雄競修羅場，林嶼森明目張膽的偏愛對上莊序深埋心底的遺憾，尤其在「同學婚禮」的經典片段中，三人同框的壓抑與張力爆棚。當林嶼森在雪夜踏雪走向聶曦光，而莊序只能在暗處眼神失焦時，完美具象化了「月光終究敗給驕陽」的宿命感。這種強勢奪愛與遺憾退場的對比，讓觀眾在兩大男神之間感受到了極致的「左右為男」！

陸劇《驕陽似我》劇情看點推薦10.

17首定製原聲帶

圖片來源：weibo@驕陽似我

本劇的原聲帶陣容堪稱豪華，共包含17首定製歌曲，張碧晨演唱主題曲〈似我似你〉與〈流心〉，劉宇寧獻聲成長曲〈失去後一切如常〉、胡夏獻唱守護曲〈就停在這裡〉，希林娜依·高演繹時空曲〈錯過你的季節〉，搭配孫燕姿〈遇見〉、張信哲〈信仰〉等經典重現。除實力派歌手外，還有章昊、黃子弘凡等年輕偶像加入，單日官宣陣容即登頂熱搜！

陸劇《驕陽似我》12月22日在「騰訊」正式開播。這部集結了顧漫 IP 魅力、高顏值主演與極致浪漫氛圍的年末大作，無論是校園時期的青澀遺憾，還是職場重逢後的溫柔救贖，都精準擊中了觀眾的少女心，絕對不能錯過這部「純慾天花板」之作！

