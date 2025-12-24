顧產業、顧民生 黃敏惠宣布嘉義市普發6千元

嘉義市長黃敏惠隔屆回鍋就職滿7週年，這回以「共好」為主軸，細數第二階段施政成果。在面對丹娜絲風災、國際關稅衝擊壓力，她強調市府堅持「顧產業、顧民生」不退縮，並宣布加碼推出普發現金政策，每位市民可領6000元，預計農曆年前發放，盼透過在地消費活絡商圈，攜手市民實踐幸福嘉義、共好城市的治理目標。

黃敏惠在記者會上，娓娓道來隔屆回鍋執政滿7週年的施政成果，在面對風災、關稅衝擊等外在挑戰，她強調嘉義市始終堅持「顧產業、顧民生」，一步一腳印，穩住城市發展的步伐。

黃敏惠在記者會上分享這些年來的施政成果。圖／台視新聞

市府也透過影片，回顧這些年來一點一滴累積的成果，黃敏惠更進一步喊話，未來將持續朝「經濟共榮、社會共創、環境共生」三大方向前進，實踐城市「共好」的歷程與目標。

在財政運用方面，黃敏惠也強調，市府始終恪守紀律，「當用則用、當省則省」，把節省下來的經費，再投入振興經濟，因此推出「加碼普發現金」方案，每位嘉義市民都可領到6千元，進一步強化消費動能。

嘉義市推出「加碼普發現金」方案，每位嘉義市民都可領到6千元。圖／台視新聞

黃敏惠表示，這不只是單純發紅包，而是一項「幸福工程」，期待市民把錢花在嘉義、用在嘉義，讓城市經濟形成正向循環，一起為嘉義注入更多活力。

嘉義／蔡崇梧、鄭艮祐、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

