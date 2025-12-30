顧癱瘓兒50年崩潰殺害 8旬母開庭痛哭
「動機源於深沉的困境」！一名年逾80歲的台北市婦人，因照顧全身癱瘓、腦性麻痺兒子長達50年，身心俱疲下做出殺子的極端行為。一審法院輕判2年半，法官更罕見建請總統特赦。近日二審開庭，辯護律師杜俊謙表示，因事實認定仍有差異才會上訴，並主張本案應屬加工自殺而非殺人罪。開庭結束後，老婦情緒崩潰痛哭，展現長期照護壓力下的人生悲歌，令人不勝唏噓！
這位劉姓婦人2年前的世界徹底崩塌。在照護全身癱瘓、腦性麻痺的兒子長達50年後，她因身心俱疲而做出了極端行為。劉姓婦人的委任律師杜俊謙表示，他們後來發現被告可能涉犯的是加工自殺而非殺人罪，但證據及適用法律的部分還需等待最終判決認定結果。
2023年犯案後，法院於今年5月一審輕判劉姓婦人2年半，法官更罕見地建請總統特赦。判決書中指出，她一生奉獻於照護，行為雖然違法，但動機卻源於深沉的困境。杜俊謙透露，在一審期間，劉姓婦人幾乎天天以淚洗面，相關案件細節都必須透過家人來拼湊。判決出爐後，雖然認為法官通情達理，但就事實部分還是有些不同，因此才會繼續上訴。
杜俊謙進一步說明，他們最後和法官達成共識，以卷證方式及被告陳述來釐清被告當時是否失去責任能力。但他強調，無論被告有沒有失去責任能力，她所為的行為與一般的殺人罪是不一樣的。
儘管所有家人都表示諒解，但至今劉姓婦人似乎還無法原諒自己。她曾向家屬透露，若比兒子先離開，那兒子該怎麼辦？這樣的長照壓力，她承受了50年。如今人生晚年卻背上最痛的官司，但不變的是她一直以來拼命燃燒的母愛。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
