顧癱瘓爸1年「遺產只給1隻錶」！她淚喊：做錯什麼？一票網拳頭硬了

重男輕女？一名女網友發文表示，父親在今（31）日做遺囑公證，但律師複誦時發現父親只有留給她一隻手錶，其餘土地房子和股票都給兩個哥哥。這讓女網友相當難過，表示因為爸爸曾中風，當時哥哥都不願意照顧，只有她和丈夫細心照料1年，最後父親還能拿拐杖走路；結果這回卻只分到一隻錶，讓原PO心痛喊「我到底做錯什麼了？」

原PO照顧中風癱瘓爸1年，沒想到爸爸的遺囑上嚴重「重男輕女」。（示意圖／Pixabay）

爸中風大嫂竟嗆「自己顧」 女兒接手慘換差別待遇

這名女網友在臉書靠北婚姻指出，自從爸爸中風後，其他家人對父親的態度是能避則避，只有原PO和她丈夫費盡心思照顧；大哥二哥不僅不願意支付支付看護費，在爸爸生日和過年時才會探視，甚至大嫂還語出驚人喊「自己的爸爸自己顧」，讓原PO相當傻眼。

原PO還提到，其實爸爸是公職，每個月都能領到退休金，但戶頭本在大嫂手上，家裡的水電、瓦斯、電視台等費用都要先讓大嫂過目後，才會考慮轉錢，但根本不夠，畢竟還有爸爸的尿布費用。誇張的是，這位大嫂還會在其他親戚面前講原PO壞話，說「（原PO）好處佔盡」，讓她相當無奈。

後來，原PO替爸爸做遺囑公證，當下小孩全在場，但律師複誦時，她卻發現「只得到我爸一隻手錶，土地房子和股票存款全是我兩個哥哥的」。原PO表示沒當場反對，只是看她爸一眼後，難過問「我到底做錯什麼了？」

在爸爸遺囑上，原PO只分到一隻手錶，其餘房產和股票都給哥哥。（示意圖／PIXABAY）

爸存摺被大嫂掌控 水電瓦斯費需「過目」才肯轉

原PO強調，知道是哥哥嫂嫂和爸爸一起擬出這份遺囑，「不分給我的理由不外乎是我已經嫁出去了」，表示當下律師其實也看不下去，要離開時還跟她說，覺得不公平可以提出異議，「因為在法律上女兒也是能分遺產」。即便如此，原PO還是覺得心累，痛喊「我不想以後爸爸過世還要看到他們自私的臉孔」，更表示「想罵我不孝就罵吧，反正我這輩子也聽夠了」。

文章一出，引發熱議，許多網友都對原PO的遭遇感到不捨，也認為大嫂實在太過分，「被別人背後抹黑的事情很多人都遇到過，現在該做的是過好你自己的生活」、「父母總是看不清哪一個是真心在回報在照顧的」、「你已經做的很好，至少已盡當女兒的本份！」、更有人指出，重男輕女和偏心的長輩還是存在，要原PO不要忍耐，如果真的受不了就趕緊離開。

原PO提到，爸爸的戶頭本都在哥哥的老婆手上。（示意圖／freepik）

爸遺囑嚴重偏心！恐違《民法》「特留分」

事實上，根據民法第1223條內容，父親透過遺囑將房產、土地和股票存款等主要遺產全部分給兒子，而只留給女兒一隻手錶，極有可能侵害女兒的「特留分』。

應繼分：在沒有遺囑情況下，大家不知如何分遺產時，依法律規定之標準，每個人「應該」分配到多少錢。

特留分：已經立遺囑情況下，為避免遺產分配有失公平，法律保障一定比例，讓繼承者可拿最低該拿遺產。

