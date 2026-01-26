顧立雄今赴立院報告軍購戰略 民眾黨團預告出招
藍白陣營日前聯手封殺1.25兆元國防特別預算，引發關注。國防部長顧立雄今（26）日將赴立法院說明採購策略。國防部強調為快速提升戰力，計畫分7年投入預算上限。民眾黨主席黃國昌則預告，今日將提出民眾黨版草案與之抗衡。
針對1.25兆元特別預算被質疑不透明，顧立雄雖於19日率官員進行祕密會議說明，但在野黨仍於23日封殺該案。國民黨籍召委馬文君排定今日議程，再次邀請顧立雄前往立法院外交及國防委員會進行報告並備質詢，預料將針對預算編列細節進行激烈攻防。
依據國防部送交的專案報告內容，特種基金中僅有「國軍生產及服務作業基金」旗下的「生產事業」可用於提升軍工產能。然而，軍備局生產製造中心多數產線已逾30年未更新，加上近年平均賸餘僅4億餘元，資金僅夠維持運作，難以進一步投資擴充產能。
作為國軍輕兵器與彈藥生產重鎮的軍備205廠，同時也是美軍在亞洲的備援產線。受疫情、缺工及原物料上漲等因素衝擊，搬遷進度嚴重延宕，直至去年底才全數遷至高雄大樹廠區。期間產線停擺長達5年，面對彈藥需求激增，導致急需對外採購子彈等彈藥。
近期傳出室內裝潢商販售炸藥、鞋商供應底火等軍火採購爭議，引發外界質疑。軍方官員對此解釋，廠商只要取得輸出許可均具投標資格，軍方皆依法執行；若要徹底解決此類採購爭議，必須透過修訂《採購法》才能從根本處理資格限制問題。
