顧立雄全程掌握中共演習動態 國防部：休假傳言「匪夷所思」

國防部長顧立雄（中）2025.12.30率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握中共「正義使命-2025」軍演第二天，監控當天上午中共福建地區遠火部隊對台灣北部海域實彈射擊，左為參謀總長梅家樹。國防部



網路社群平台有訊息指稱，國防部長顧立雄在中共軍演這兩天「休假」，國防部指出，這屬於中共的錯假訊息，國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將今天（12/30）表示，這樣的訊息令人匪夷所思。孫立方強調，從星期一早上，顧立雄就進入國防部掌握共軍動態，以及成立應變中心應對軍演。週二也進入聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握中共軍演，所謂部長「請假」的說法，不是正確訊息。

國防部今天下午舉行記者會，說明應處中共軍演相關事宜。對於網路流傳「軍演期間部長顧立雄休假」的說法，國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將表示，這段期間的中共針對性軍演，跟之前3年的軍演期間、錯假訊息流傳狀況來看，就量上來說其實不是特別高的，就品質上來說能夠端得上檯面、具有一個訊息水準的，坦白說也不多，那其中談到部長休假這個，就是特別讓人覺得是匪夷所思。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，發言人孫立方說明。廖瑞祥攝

孫立方說，其實部長顧立雄在禮拜一一早就進入到國防部，從中共宣佈、他的軍演開始之前，我們所掌握的一些動態，到他宣佈軍演，國防部採取的一些相對應對措施，包含成立應變中心，以及後續各級部隊採取立即備戰操演等這些應變的過程，部長都有全程參與，也提出了很多的工作指導。

孫立方表示，今天的部分，在中共實彈射擊之前，部長顧立雄也是在JOCC聯合作戰指揮中心裡面全程的掌握，並且跟重要幹部掌握相關的狀況，然後針對我們的應處，以及對於我們官兵過程當中的表現也提出肯定，所以這些訊息都不是一個正確的訊息。

