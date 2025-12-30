即時中心／林韋慈報導

中共解放軍東部戰區於29日組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命2025」軍事演習。央視新聞今（30）日再度軍演，國防部也在今（30）日下午舉行記者會說明，以說明各項外界提問，也證明此次解放軍共發射27枚飛彈，並且落點有史以來最近台灣。





面對記者提問，針對網路謠傳「顧立雄休假」一事，國防部副發言人孫立方也指出：「這種說法匪夷所思，部長從周一一早就進入國防部，全程參與從中共宣布軍演前的情資掌握，到軍演期間的應變中心成立及國軍各級部隊的備戰操演，部長顧立雄都親自指導。」

廣告 廣告

孫立方表示，顧立雄部長在今天中共實彈射擊前，也全程駐守JOCC聯合作戰指揮中心，與國軍重要幹部掌握現場狀況，並對國軍官兵表現給予肯定。他強調：「這些錯假訊息都不正確。」

他同時提醒民眾，近期流傳的錯假訊息對生活在台灣的民眾是一種傷害，不論是轉傳或未查證就傳播，都正中敵人目的，造成負面影響。他呼籲國人對此類訊息務必查證，避免被誤導。

快新聞／顧立雄全程掌握中共演習動態 國防部：休假傳言「匪夷所思」

此次圍台軍演共軍資料。（圖／國防部提供）





原文出處：快新聞／顧立雄全程掌握解放軍演習動態 國防部：休假謠言「匪夷所思」

更多民視新聞報導

疑美論、詆毀國軍、演習武統...國防部揭中國軍演爭議訊息「高達46則」

歐陽妮妮回台辦大事！歐陽娜娜「軍演沒轉發」改傳這畫面…遭網酸

中國軍方無人機疑俯瞰台北101 國防部打臉：明顯認知作戰

