顧立雄反擊藍委質疑F-16V付款「並非全額」 60％才是現況

國防部長顧立雄（劉宇捷攝）

立委吳宗憲今天質詢指出，軍售案有四個霸王條款，包括沒有罰款；交貨期程僅供參考，沒有強制性；一定要付款；保障美國利益。不過顧立雄表示，一定要付款就不是，F-16V戰機已停止付了，戰規司長黃文啟說，目前戰機只付到60％，美國已有48架在生產線組裝，顧立雄補充是50架在生產線。

關於F-16V戰機交機進度，顧立雄說2026年全數交機挑戰性大，吳宗憲說，這是政治人物的空話，就如之前說海鯤號要在11月底交艦有挑戰性一樣。

廣告 廣告

吳宗憲說，他支持國防，但1.25兆國防特別預算，採購美方裝備，如果美方又做不到如期交貨，又沒罰責，他擔心是個大錢坑，更是台灣版的馬關條約。不過顧立雄反駁吳說的都不是事實，而且這些錢不是全部採購美方裝備，財源則是歷年剩餘。

【看原文連結】