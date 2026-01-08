新頭殼

顧立雄嗆徐巧芯「美軍公開資訊逐段標示(無)、不好笑」 但經查證不是這樣

Newtalk新聞 |林朝億 台北市報導
國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一／攝
國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國防部最近變更文件機密文件規則，要求在文件逐段標示機密或「無」字眼。國民黨立委徐巧芯、國防部長顧立雄兩人今（8）日在立法院大吵，徐稱「很好笑」，顧則稱「我覺得一點都不好笑」，他還堅稱要跟美軍交流，美軍現在公開資料都是逐段標示。還嗆案例網路上都找得到。

不過，根據《新頭殼》查證網路上國防部、美國空軍提供給國會的公開資料，情形並非如顧立雄所稱「所有資料都公開標示機密與否」。

國防部最近變更文件機密文件規則，要求在文件裡逐段標示是否回機密或非機密（無）。今日提供給立法院外交委員會的「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為專案報告」，雖是公開文件，但國防部在每一個段落都標示「無」字眼。

廣告

徐巧芯在外交及國防委員會質詢顧立雄，兩人爆出激烈火花。徐巧芯說，本來國軍連 Line 上面都要標明什麼「無」或「密」，結果在軍人的反彈下，取消通訊軟體部分，剩下都保留。昨天記者會看到一個很荒謬的現象，「報告完畢，無」，今天的書面報告也都是。但她要說的是，軍方自己內部資料要怎麼寫是怎麼一回事，但所有的文件，也包括記者會嗎？

徐巧芯還說，「你們昨天在初步調查後面寫個『無』，一般民眾看到只會覺得，是怎麼樣，沒有調查嗎？還有什麼事件經過後面寫個『無』，大家覺得是怎麼樣，沒有調查嗎？人員基本資料姓名每一個後面都寫個『無』」；「公開對外，就是你對外不可能有機密，你有機密你就不會公開」。

顧立雄則稱，「精準核密或者精準標示機密，是美軍行之有年的作法」。

徐巧芯則說，美軍他只有做建議而已，並不是強制性的喔，她有去看過那份檔案了。

顧立雄說，「我們國軍為了跟美軍要進行實質交流，建立共同圖像，這是必須要做到的基本功」。

徐巧芯說，「他們的 Classify、Unclassify 是寫在前面還是後面？」

但顧立雄強硬回應，「美軍的作法，您在網路上都可以找到相關的案例，就是說他的公開資訊就會標示 U，就等於跟我們標示『無』一樣的」。

不過，徐巧芯則稱，該規則只是「建議」而已。

但顧立雄則說，「沒有、沒有，他們現在整份文件的機密等級，另外會逐頁、逐段都標示精密等級，公開資訊就會標示 U，這跟我們標示「無」是一樣的，這樣子的一個做法，我想是跟國家精密保護法的精神是一致的」。

徐巧芯說，「但今天你就是一個公開的記者會了，就不可能有任何機密，然後你還要在每一段上面寫一個『無』，這就是讓大家覺得很好笑」。

顧立雄則稱，「我跟你講，我覺得一點都不好笑」；但徐巧芯堅稱，全台灣人民都覺得很好笑。所有軍官都覺得莫名其妙，只有你大部長覺得不好笑。

主席王定宇在徐巧芯發言後表示，請國防部就記者會公開資訊是否應該要這樣標示，他覺得可以審慎考慮，另外呢？寫「無」如果容易引起錯誤的判讀的話，你也可以寫「U」啦。

顧立雄說，他們會聽取各方的意見，若會增加一些適應成本的話，都會來逐步收集相關的意見來不斷進行檢討，「但是我們覺得這是必要、必要的一個進步做法」。

不過，根據《新頭殼》上網查詢 3 份美國國防部最新提供給國會的資訊，像是顧立雄所稱「所有公開文件都逐段逐段標示 U」的情形，並非全部都如此。

例如，第一份，國防部 2025 年 12 月 23 日提供給國會的《2025 年中國軍事與安全發展報告》（2025 China Military Power Report，CMPR 2025），全文沒有出現 UNCLASSIFIED 或 U，更無所謂逐段標示 U。

但第二份，國防部 2025 年 12 月 18 日「關於提供給以色列國防物資的終端監測審計」，每一個段落前都有出現（U）。某些標題後方還會標註（CUI），代表「受控非機密資訊」。甚至還看到有部分段落被塗黑。

第三份，美國空軍 2025 年 10 月的「美國空軍 2025 年戰鬥機部隊結構報告（Oct 2025）」（USAF Fighter Force Structure Report），網路上版本，都沒有標示機密或非機密。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
國防部機密標示作法再精進 刪除網路訊息須加註「無」標示要求
F-16沒裝防撞系統 徐巧芯：鳳展計畫付了錢、系統裝機1架都沒

國防部7日立法院報告逐段標示「無」 圖：國防部提供
國防部7日立法院報告逐段標示「無」 圖：國防部提供
國防部2025 年 12 月 23 日提供給國會的《2025 年中國軍事與安全發展報告》（2025 China Military Power Report，CMPR 2025)，全文沒有出現UNCLASSIFIED或U，更無所謂逐段標示U。 資料來源：翻拍美國國防部
國防部2025 年 12 月 23 日提供給國會的《2025 年中國軍事與安全發展報告》（2025 China Military Power Report，CMPR 2025)，全文沒有出現UNCLASSIFIED或U，更無所謂逐段標示U。 資料來源：翻拍美國國防部
國防部2025 年 12 月 18 日「關於提供給以色列國防物資的終端監測審計」，每一個段落前都有出現(U)。某些標題後方還會標註 (CUI)，代表「受控非機密資訊」。甚至還看到有部分段落被塗黑。 資料來源：翻拍美國國防部
國防部2025 年 12 月 18 日「關於提供給以色列國防物資的終端監測審計」，每一個段落前都有出現(U)。某些標題後方還會標註 (CUI)，代表「受控非機密資訊」。甚至還看到有部分段落被塗黑。 資料來源：翻拍美國國防部
美國空軍2025年10月的「美國空軍 2025 年戰鬥機部隊結構報告 (Oct 2025)」（USAF Fighter Force Structure Report），網路上版本，都沒有標示機密或非機密。 圖片來源：翻拍自美國空軍文件
美國空軍2025年10月的「美國空軍 2025 年戰鬥機部隊結構報告 (Oct 2025)」（USAF Fighter Force Structure Report），網路上版本，都沒有標示機密或非機密。 圖片來源：翻拍自美國空軍文件

其他人也在看

蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

EBC東森娛樂 ・ 2 小時前23
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前7
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐

EBC東森新聞 ・ 16 小時前7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光　3地雨下最猛

連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光　3地雨下最猛

低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。

中天新聞網 ・ 1 天前269
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑　顧立雄：一點都不好笑

空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑　顧立雄：一點都不好笑

國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前59
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前244

記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡

台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...

聯合新聞網 ・ 5 小時前2
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。

中天新聞網 ・ 1 小時前11
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲　跟抽菸一樣可怕

別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲　跟抽菸一樣可怕

過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前26
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

EBC東森新聞 ・ 1 天前2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業　鹿希派鬆口「關鍵主因」

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業　鹿希派鬆口「關鍵主因」

綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前95
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

EBC東森娛樂 ・ 1 天前16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了

激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了

激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了

EBC東森娛樂 ・ 16 小時前68
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了　專家：再冷3天

18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了　專家：再冷3天

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前2
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面

F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面

本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前16
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

EBC東森新聞 ・ 21 小時前20