顧立雄嗆徐巧芯「美軍公開資訊逐段標示(無)、不好笑」 但經查證不是這樣

[Newtalk新聞] 國防部最近變更文件機密文件規則，要求在文件逐段標示機密或「無」字眼。國民黨立委徐巧芯、國防部長顧立雄兩人今（8）日在立法院大吵，徐稱「很好笑」，顧則稱「我覺得一點都不好笑」，他還堅稱要跟美軍交流，美軍現在公開資料都是逐段標示。還嗆案例網路上都找得到。

不過，根據《新頭殼》查證網路上國防部、美國空軍提供給國會的公開資料，情形並非如顧立雄所稱「所有資料都公開標示機密與否」。

國防部最近變更文件機密文件規則，要求在文件裡逐段標示是否回機密或非機密（無）。今日提供給立法院外交委員會的「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為專案報告」，雖是公開文件，但國防部在每一個段落都標示「無」字眼。

徐巧芯在外交及國防委員會質詢顧立雄，兩人爆出激烈火花。徐巧芯說，本來國軍連 Line 上面都要標明什麼「無」或「密」，結果在軍人的反彈下，取消通訊軟體部分，剩下都保留。昨天記者會看到一個很荒謬的現象，「報告完畢，無」，今天的書面報告也都是。但她要說的是，軍方自己內部資料要怎麼寫是怎麼一回事，但所有的文件，也包括記者會嗎？

徐巧芯還說，「你們昨天在初步調查後面寫個『無』，一般民眾看到只會覺得，是怎麼樣，沒有調查嗎？還有什麼事件經過後面寫個『無』，大家覺得是怎麼樣，沒有調查嗎？人員基本資料姓名每一個後面都寫個『無』」；「公開對外，就是你對外不可能有機密，你有機密你就不會公開」。

顧立雄則稱，「精準核密或者精準標示機密，是美軍行之有年的作法」。

徐巧芯則說，美軍他只有做建議而已，並不是強制性的喔，她有去看過那份檔案了。

顧立雄說，「我們國軍為了跟美軍要進行實質交流，建立共同圖像，這是必須要做到的基本功」。

徐巧芯說，「他們的 Classify、Unclassify 是寫在前面還是後面？」

但顧立雄強硬回應，「美軍的作法，您在網路上都可以找到相關的案例，就是說他的公開資訊就會標示 U，就等於跟我們標示『無』一樣的」。

不過，徐巧芯則稱，該規則只是「建議」而已。

但顧立雄則說，「沒有、沒有，他們現在整份文件的機密等級，另外會逐頁、逐段都標示精密等級，公開資訊就會標示 U，這跟我們標示「無」是一樣的，這樣子的一個做法，我想是跟國家精密保護法的精神是一致的」。

徐巧芯說，「但今天你就是一個公開的記者會了，就不可能有任何機密，然後你還要在每一段上面寫一個『無』，這就是讓大家覺得很好笑」。

顧立雄則稱，「我跟你講，我覺得一點都不好笑」；但徐巧芯堅稱，全台灣人民都覺得很好笑。所有軍官都覺得莫名其妙，只有你大部長覺得不好笑。

主席王定宇在徐巧芯發言後表示，請國防部就記者會公開資訊是否應該要這樣標示，他覺得可以審慎考慮，另外呢？寫「無」如果容易引起錯誤的判讀的話，你也可以寫「U」啦。

顧立雄說，他們會聽取各方的意見，若會增加一些適應成本的話，都會來逐步收集相關的意見來不斷進行檢討，「但是我們覺得這是必要、必要的一個進步做法」。

不過，根據《新頭殼》上網查詢 3 份美國國防部最新提供給國會的資訊，像是顧立雄所稱「所有公開文件都逐段逐段標示 U」的情形，並非全部都如此。

例如，第一份，國防部 2025 年 12 月 23 日提供給國會的《2025 年中國軍事與安全發展報告》（2025 China Military Power Report，CMPR 2025），全文沒有出現 UNCLASSIFIED 或 U，更無所謂逐段標示 U。

但第二份，國防部 2025 年 12 月 18 日「關於提供給以色列國防物資的終端監測審計」，每一個段落前都有出現（U）。某些標題後方還會標註（CUI），代表「受控非機密資訊」。甚至還看到有部分段落被塗黑。

第三份，美國空軍 2025 年 10 月的「美國空軍 2025 年戰鬥機部隊結構報告（Oct 2025）」（USAF Fighter Force Structure Report），網路上版本，都沒有標示機密或非機密。

