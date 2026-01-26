（圖／本報系資料照）

國防部長顧立雄26日在立法院進行專案報告時和在野黨立委激烈交鋒，還嗆藍委說：「不想聽，我一直講也沒用！」這已是顧上任以來，不知第幾次跟立委臉紅脖子粗起爭執，說他是最愛生氣的國防部長應不為過。

立院外交及國防委員會26日邀請顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算編列結構之適切性」，顧堅稱，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案一定要先付委才能進行每個項目的討論。

從軍購的本質和政策監督的責任來看，應該沒有人會反對高達1.2兆元的軍事採購案需要更全面的討論，但顧立雄認為，軍購高度敏感，必須先付委再討論；而在野黨立委認為，正是因為軍購涉及國安且金額如此龐大，因此必須提高資訊公開的程度，讓立委在知情下審查。在野黨不滿，目前國防部的做法卻是「一切保密」，連召開所謂的機密會議，相關資訊都以機密為由不讓立委知道，這叫立委如何埋單？

藍白立委都認為，付委前國防部應先說清楚這些錢的用途，否則就像開盲盒一般，立委要怎麼審預算？何況，儘管顧立雄堅持「先讓政院版本付委才能討論」的說法在程序上是合理的，卻並非唯一能討論的條件，在野黨也可以採自提版本的方式討論。

1.25兆元不是小數目，立委為人民看緊荷包，仔細審查理所當然。但主事的顧立雄不但動輒發火、不斷與在野黨立委發生口角，還顯示出一副「懶得再多說」的傲慢態度，這根本無助於政府爭取「國防特別條例」的通過。誠懇、謙虛溝通才是上策，顧部長的脾氣其實不必這麼大。