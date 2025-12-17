顧立雄才說福建號航艦「沒軍事舉動」 今早14架共機逾越海峽中線擾台

國防部公佈中共航艦福建號行經台灣海峽 圖：福建號提供

[Newtalk新聞] 今年才服役的福建號昨日經過台灣海峽。國防部發布照片，國防部長顧立雄今（17）日上午備詢稱目前觀察沒有任何軍事舉動。不過，國防部上午1130時立刻發布，自0830時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國福部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

顧立雄是於上午9時30多分左右，接受民進黨立委羅美玲質詢時說，他們有全程監控福建號航艦，發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，預判應該是要回到上海的長興島進行缺改。目前觀察沒有任何軍事舉動。

