顧立雄接見美參議員蓋耶哥 感謝堅定支持、盼深化臺美安全合作

美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）。 圖：翻攝「臉書」Senator Ruben Gallego粉絲專頁

[Newtalk新聞] 國防部長顧立雄今（23）日接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）一行，感謝其長期堅定支持臺灣，並期盼臺美安全合作關係持續深化、穩健推進。

顧立雄下午在國防部相關主管陪同下，親自接見蓋耶哥參議員訪問團。顧立雄表示，美國國會長期以來重視臺灣國防安全，以具體行動表達對臺的堅定支持。蓋耶哥參議員的來訪，就是展現對臺灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向參議員及美國政府表達誠摯的感謝。

廣告 廣告

顧立雄指出，這是蓋耶哥參議員睽違7年再次來臺，以實際行動表達堅定友我立場，如提出臺美醫療夥伴關係及供應鏈安全的《國防授權法》（NDAA）修正案、連署支持臺灣參與國際組織等法案。

顧立雄進一步表示，近年來臺美雙方軍事交流與互訪密切。未來，將在本年度美國國防授權法案「臺灣安全合作倡議」的基礎上，持續推動具體合作，共同朝守護印太地區和平穩定的目標邁進。

顧立雄強調，面對中共日益升高的軍事威脅，臺灣將持續推動國防改革並提升國防預算，強化自我防衛能力；感謝蓋耶哥參議員長期在美國國會中扮演關鍵的友臺力量，期盼未來持續支持深化臺美安全夥伴關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

杯葛九次國防還自稱監督 民進黨：做一個忠誠在野黨請儘速排審

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁