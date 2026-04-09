顧立雄接見美國會訪問團 盼技術交流帶動民間國防產業量能

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照片來源：國防部

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國防部長顧立雄8日先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席諾恩訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯訪問團，針對國防特別預算、防衛政策、台美安全合作及台海情勢現況等重要議題交換意見，期盼深化雙邊國防事務交流，共同維護印太區域和平穩定。

顧立雄接見眾議院訪團時，感謝諾恩曾於今年2月「中國問題特別委員會」聽證會中，公開提醒中共對台威脅已超越傳統軍事層面，擴展至網路攻擊、資訊操控及經濟制裁等「灰色地帶」襲擾，為台灣安全爭取美國國會的支持與關注，彰顯台美互為重要夥伴的堅定承諾。

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稍晚會晤班克斯參議員時，顧立雄也表示，班克斯自擔任眾議員期間，即積極提出《透過實力達成台灣和平》（Taiwan Peace Through Strength Act）等友台法案，且身為現任參院軍事委員會關鍵成員，更協助促成「2026財政年度國防授權法案」（NDAA 2026）中多項友台條文，落實以「實力帶來和平」的戰略目標。

照片來源：國防部

顧立雄強調，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，台灣急需強化防衛韌性與不對稱戰力。我國政府目前提出的國防特別預算條例，除傳統武器採購外，重點在於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產量能，達成國防科技與經濟共生共榮的目標。

顧立雄進一步說明，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和平穩定的關鍵力量。他除感謝美方已完成部分軍售項目的知會國會程序，也期盼能加速尚未完成的案項，以利特別預算的審議與通過。

國防部強調，諾恩及班克斯皆對我國致力提升國防自主與防衛決心表示肯定，並強調台美安全合作對區域穩定具不可替代重要性。未來雙方將持續加強軍事交流與戰略對話，共同捍衛自由民主價值，守護印太區域和平穩定。

照片來源：國防部

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