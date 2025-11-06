顧立雄曝無人機實戰運用3層級 將增加影像識別、抗干擾等能力

行政院不只催生無人載具國家隊、投入442億，無人機近年更被大量應用在俄烏戰爭並充分發揮不對稱作戰優勢，國軍也積極發展。

國防部長顧立雄到立法院執行專案報告，指出未來無人機的實戰運用將分「聯戰、戰術及戰鬥」3大層級，配合相應無人機來運用。

國防部長顧立雄表示，「另依國防科技產業政策指導，結合民間力量，藉由多元管道持續籌獲各式無人載具，以加速形成戰力。」

國防部作計室次長連志威說明，「建立各軍種的無人機專責部隊，並依照作戰任務劃分聯戰、戰術及戰鬥等3個層級兵火力運用。」

國防部指出，未來也將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量。而立委也關切，大量採購無人機恐面臨迭代更新快速的問題。

國民黨立委馬文君認為，「無人機它就跟手機一樣，它是科技產品，會不斷地翻新。」

國防部長顧立雄回應，「就是說要迭代創新，迭代創新的意思是就是說在共規的情況之下，我們會用軟體來驅動，讓它做迭代的創新。」

針對軍方透露，將耗資96億特別預算採購採購635套「可攜式無人機反制系統」，分別配置在陸海空及資通電軍。

有立委質疑未顧及各軍種不同需求，難以有效提升防禦力。

民進黨立委林楚茵指出，「26套，外離島這麼小通通都放在外離島，那你就夠啦，那接下來還需要96億嗎？」

國防部長顧立雄說明，「可攜式的這當然又更進一步了，希望能夠達到我們對指揮所等等，還有部隊的這些反制無人機，避免被他們攻擊的目的。」

而日前紐約時報專欄作家佛里曼警告「堅信美國必定挺台的時代，已經一去不復返」。顧立雄表示，發展先進科技讓台灣成為不可或缺角色，正是國防部目前努力的方向；台美共識就是強化自我防衛能力，美國不但會協助台灣，同時結合印太周邊理念相近國提升共同嚇阻能力。