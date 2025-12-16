顧立雄漏了口風！RDX首次對外採購遭質疑 凌濤揭「超思模式」恐再現

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國防部長顧立雄日前赴立法院備詢，針對RDX相關採購案說法引發關注。國民黨桃園市議員凌濤檢視顧立雄答詢內容後指出，顧立雄回應質詢，卻意外露出多處關鍵破綻，質疑其中恐涉及「超思模式」翻版，並點出三大疑點，呼籲相關單位正視並啟動調查，還給國人一個交代。

凌濤提出顧立雄三大疑點，表示：「顧立雄大律師，您準備好直球對決了嗎？我們準備好了！」（圖／翻攝自國民黨桃園市議員凌濤臉書）



凌濤表示，國人對於台南中小企業頻繁變更商業登記、轉而承攬高額軍火產業早已「憤怒難平」，而顧立雄在立院答詢時「幾近失控的暴怒」，加上相關廠商福麥、大石「請出律師到處告人」，我們心情更加堅定，「絕對是打中了」！他強調，面對司法已經12連勝，「為了國人納稅錢檢驗到底，沒有在怕！」

凌濤指出，關鍵破口出現在顧立雄答詢時對RDX採購的說法。顧立雄特特別強調「第一次對外採購」，「軍備局本來就有一定的產能」，隨後又趕緊表示「不宜多說產能」。此外，顧立雄提及20年沒有任何的改變招標條件，卻疑似刻意略過RDX「第一次開標採購」的特殊性，「大律師再怎麼縝密，都還是漏了口風破綻。」

廣告 廣告



凌濤進一步歸納三大疑點。第一，若廠商是在投標前即取得代理權，「那數十年沒招標的RDX，廠商竟然成為先知」，若沒有招標是要賣給誰？還是說早已知道國防部要招標？難道不怕取得代理權後十年沒生意？這是過去數十年都沒有招標，且有軍備局自製產能的RDX耶！

第二，若廠商是在得標後才緊急取得代理權，那更神奇，凌濤質疑，「一家室內裝修廠商對於臺灣數十年沒招標的RDX，竟然馬上掌握國際軍火十年獨家代理權」，沒有人穿針引線有可能嗎？

第三，凌濤指出，該案模式與猶如「超思模式」翻版。他指出，過去十幾年未曾招標的項目，卻在短時間內由廠商「緊急變更」承攬。他回顧，當年「原本已同日停業的超思，農委會啟動購蛋專案『超思』，花2個工作天又立即復業承攬5億雞蛋」，如今福麥變更登記後即承攬「數十年都不曾出現的標案」，堪稱政府標案的「超思模式」。

凌濤指出，當年民進黨政府曾高調宣稱「超思沒問題」，最終仍遭檢調搜索並起訴相關人等。他直言，「精明大律師顧立雄，漏了口風，檢調在告發後一定要盡速傳喚顧立雄」。凌濤還表示：「顧立雄大律師，您準備好直球對決了嗎？我們準備好了！」



更多FTNN新聞網報導

室內裝修公司竟幫國防部採購軍用炸藥 顧立雄嗆：不需管公司名字、登記在哪！

又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出

徐國勇拿衛生紙喻1.25兆軍購 蔣萬安：這比喻怪怪的

