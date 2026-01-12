顧立雄澄清子彈沒有買貴 自產和外購雙軌並行

國軍對外採購5.56公厘步槍子彈高達7600萬發，引發質疑價格過高「3倍購」，國防部長顧立雄今日澄清沒有比較貴。（圖片來源／軍聞社）

國軍對外採購5.56公厘步槍子彈，引發國民黨籍立委馬文君質疑「3倍購」，與民進黨籍立委王定宇攻防爭議，國防部長顧立雄今（12）日解釋，軍備局開標的價格是標出去的價格是15.53元，並沒有比較貴。

國防部編列15億元預算，大量對外採購彈藥，馬文君質疑，其中有11.7億元採購5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，但軍備局205廠生產同款鋼心彈，單價大約只有6元。

廣告 廣告

王定宇則回擊，是把1顆6元的訓練用TC74普通彈，對比M855A1鋼芯高性能穿甲彈，但馬文君再稱，國防部買的就不是穿甲彈而是鋼心彈。

馬文君並在今日質詢時指出，軍方從火藥到子彈都能自製，現在為何一定要外購？同時114年國防部律定的普通彈是9元，鋼心彈是14元，但在公務預算卻編列18元。

美國子彈比我採購價低3成，軍備局205廠產線3月量產

馬文君並表示，軍備局新的產線可以生產鋼心彈，美軍已經不使用鋼心彈，就是因為會造成槍管磨損，同時增加的訓練用的應該是普通彈，美國國防部採購的子彈，比國防部定的價格低了近3成，「到底是誰下的決心？」

針對這項爭議，顧立雄證清表示，先前是美方提供底火、包材、運輸，臺灣只負責彈殼與彈筒，軍備局現在提供給陸軍的部分，預算是16元，開標價格為15.53元，這兩個是不能夠相比的。

軍備局205廠產線與工程進度與產量受到高度關注。（圖片來源／軍聞社）

顧立雄指出，因為一年期役務義加上14天教召，訓練用子彈自111年起的2千340萬發，提升到5千880萬發，需求量增加2.5倍。

顧立雄表示，這等於是打掉戰備量，因此要雙軌並行，除了自軍備局自行生產外，必要時也會對外採購，以提升和補足整個戰備的量，至於軍備局205廠遷廠後，子彈產線會自今年3月就會全線量產。

精準飛彈產能提升2.63倍，李世強：消耗逾半敵登陸部隊

軍備局長林文祥稱，所有新舊產線一年量可達1億發，但是還要搭配底火，至於7.62與9公厘手槍子彈 ，會在9月跟上。

另有關「台灣之盾」主要設計有三大要項，中科院長李世強在答覆國民黨籍立委楊瓊瓔答詢時強調，首先，會去強化每一個階段接戰的效率，讓每一枚飛彈都能精準接戰。

其次，李世強也強調源頭打擊能力指出，國軍不會讓敵軍肆無忌憚的一直發射，「一定是在他發射之初，我們會有相對應的措施來阻止。」

第三，則是會去評估敵軍每枚火箭的威脅性，區分出可承受損失與必須接戰攔截部分。

至於精準飛彈產量部分，李世強稱，自111年海空戰力提升特別預算推動至今，精準飛彈產能已經提升至2.63倍，是以將敵人(共軍)登陸部隊，可以消耗50%以上，目前(飛彈)庫存是以這個為目標。

(原始連結)





更多信傳媒報導

肺癌連21年居死因首位》媽媽先確診、女兒跟進篩檢 一家三口在「無感」中竟發現肺癌

2026大選》花蓮議長張峻表態「不再逃避」 民進黨有望相挺扳倒傅家王朝

伊朗血腥鎮壓抗議者 殯儀館和醫院湧入大量傷亡者 美國準備伸出援手

