顧立雄澄清炸藥標案 王鴻薇再揪「3疑點」：真是太詭異了

國民黨立委王鴻薇在10日爆料，國防部一件8億多元的採購案，決標金額5.9億，得標者竟是1家登記室內裝修的公司，引發各界熱議。國防部回應，得標商有國貿營業項目，凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。對此，王鴻薇今（11）日再次提出3點質疑，直呼這真是太詭異了。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

國防部長顧立雄今日上午出席立法院114年度中央政府總預算案協商，在會前受訪時表示，這些都是國內沒有產能的原物料採購，主要是廠商都具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關的數據證明，國防部查驗能夠落實，每個廠商都有資格來投標。

顧立雄指出，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時原廠來源證明的查驗。他說，類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理的能力，只要有辦法去取得國軍所需相關的火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事，所以廠商能否取得，其實是可以相當明確來認定。

對於顧立雄的說法，王鴻薇事後也在臉書發文提出3點質疑；第一，這家公司從110至113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

針對國防部回應王鴻薇再提出3點質疑。（圖／王鴻薇臉書）

第二，國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

針對國防部回應王鴻薇再提出3點質疑。（圖／王鴻薇臉書）

第三，最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

針對國防部回應王鴻薇再提出3點質疑。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇最後提到，看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。

