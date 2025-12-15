顧立雄為火藥案2度暴怒！批馬文君：說我說謊不可接受

針對國防部標案疑雲，15號一早國防部長顧立雄罕見動怒，稱這些標案都是公開招標。（圖／東森新聞）





針對國防部標案疑雲，今（15）日一早國防部長顧立雄罕見動怒，稱這些標案都是公開招標，20年來始終如一，沒有量身訂做，更喊說計較名稱與資本額就可以讓公司履約嗎。這讓踢爆一切的國民黨議員凌濤怒嗆「顧立雄是在大聲什麼」，想不到顧立雄又為了這些採購案，在立院與立委馬文君發生衝突。

在立院一問軍購爭議，國防部長顧立雄又暴怒了，因為連日來的爆料，讓部長怒氣很旺。

國防部長顧立雄：「誇大不實的這些指控，讓我們這些要取得的重要戰備物資，更加的困難。」

桃園市議員（國）凌濤：「顧立雄你在大聲什麼，你在氣什麼。」

顧立雄拉高音量搭配手勢，展現不服氣的氣勢，但在野誰管你，直接按鈴告發。

國防部長顧立雄vs.桃園市議員（國）凌濤：「在野黨的監督，我們都是虛心接受，但是我也剛剛表示，我們都禁得起檢驗，（顧立雄根本沒有要虛心接受，假惺惺的大部長、大律師）。」

為何被認為不虛心接受？全因顧立雄這段話讓藍營看不透。國防部長顧立雄vs.桃園市議員（國）凌濤：「沒有辦法通過檢驗，他就沒有辦法拿到錢，那這樣我需要管這個公司叫什麼名字，資本額是多少嗎？那他只要能夠來標，就給他標售，這麼高額的軍火廠商嗎？我們設立一定的資本額，就會讓他容易履約嗎？我們去計較這公司的名字，就會讓他能夠履約嗎？（顧立雄都變成了軍火商發言人）。」

顧立雄點出名稱、地址、資本額的三不，強調20年來始終如一。國防部長顧立雄：「20年來沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做。」

被指控量身訂做的福麥與大石都發了聲明，福麥公司說會依法追究相關法律責任，大石也跟進提告凌濤，不該惡意中傷他人。

桃園市議員（國）凌濤：「他有恃無恐，看到他的背景到底有多硬，針對外界的質疑通通不說明。」

只是顧立雄說為何要管名稱地址，偏偏現在就多了一樁高雄茶葉公司得標機敏採購，而實際地址卻是一間修車廠，這下國防部要管不管，就看想或不想。

