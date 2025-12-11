顧立雄為炸藥標案護航 馬文君爆料打臉：還要自欺欺人嗎？

國防部近日爆發一筆高達8億多元的RDX海掃更炸藥採購案，決標金額5.9億，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，引發爭議。國防部長顧立雄今（11日）表示，因這些武器彈藥及零件，國內沒有自製產能，具有從事國際貿易代理商的資格，只要能提出相關輸出許可證明，都有資格來投標。對此，立委馬文君加碼爆料，質疑顧立雄還要自欺欺人嗎？

國民黨立委馬文君。（翻攝自馬文君臉書）

這起採購疑案經國民黨立委王鴻薇爆料後，受到各界關注。

馬文君下午以「敬告顧立雄部長：如果不是你存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你」為題，在臉書發文加碼爆料。

廣告 廣告

馬文君表示，關於室內裝修公司竟然取得國防部5億多元炸藥標案一事，你說該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，這是錯誤的！國軍使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，而根據我接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。

國民黨立委馬文君爆料，炸藥疑向印度採購。（翻攝自馬文君臉書）

馬文君指出，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。

一、 沒有爆藥許可。

二、 沒有處置能力。

三、 非軍品本業。

四、 資本額不足標案十分之一。

五、 首次投標。

馬文君續指，光是以上這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。

馬文君強調，這代表什麼，代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓他取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元！

馬文君說，不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎？

國防部長顧立雄。（中天新聞）

延伸閱讀

護唇膏「左右塗」遭糾正！ 韓國網友：正確是「上下塗」

週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團

回應中俄！美核武轟炸機B-52飛越日本海 與日戰機聯合演訓