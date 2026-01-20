顧立雄無預警現身綠島臺東！一句話暖哭偏遠官兵：回家不容易吧？
政治中心／綜合報導
距離農曆春節不到一個月！關心偏遠地區官兵辛勞，國防部長顧立雄今(20)日先後赴綠島營區、臺東太平營區，了解單位戰備整備狀況，與任務執行情形，並提出工作指導，高度肯定兩個單位弟兄姐妹24小時堅守崗位、戮力戰訓的付出。
顧立雄一行首先抵達綠島營區，對空軍氣象聯隊綠島分隊地處偏遠、交通不便表達關心，「回家一趟不容易吧？」顧立雄與官兵親切互動、細心垂詢；並肯定單位持續優化執勤設備與生活設施，使大家在長時間執勤後，能得到適切的休息，也囑託官兵休假返家後，務必好好陪伴家人。
隨後，顧立雄轉往太平營區，視導臺東地區指揮部戰備部隊操演，並關心部隊編裝、建制武器及營區新建工程進度。顧立雄特別感謝大家，不分晝夜投入戰備訓練，以及天然災害等救援工作，守護臺東地區。雖然農曆春節將屆，輪值戰備部隊仍應堅守崗位，嚴密掌握敵情；幹部也應落實輪替休假規劃，讓所有官兵都能適時返鄉，與家人共享佳節時光。
